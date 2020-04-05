Минздрав о борьбе с коронавирусом в Беларуси: «Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры»

Новости Беларуси. О своих шагах постоянно информируют общественность и медики. На уровне Минздрава организовываются интервью и брифинги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси: Мне очень хочется, чтобы вы грамотно и правильно донесли эти достижения белорусской системы здравоохранения. Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры. Ни в одной стране не были госпитализированы контакты первого уровня 100%-но от всех выявленных. Ни в одной стране не госпитализировались контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний.

Мы начали тестировать все тяжелые пневмонии. Я об этом говорила в прошлый раз. У нас на сегодняшний момент позволяют возможности и мы можем тестировать все пневмонии средней степени тяжести течения. Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония. Тестов у нас абсолютно достаточно для контроля над ситуацией, которая у нас есть.

Мы продолжаем отслеживать в ежедневном формате всю ситуацию с заболеваемостью, которая в настоящий момент есть не только по коронавирусной инфекции, но и по острым респираторным заболеваниям и по пневмониям.