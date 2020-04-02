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Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем

02 апреля 2020 18:31
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Новости Беларуси. Пример «точечной работы» – это то, что сейчас предпринимают в Витебске. В город выехали специалисты и министр здравоохранения, и за три дня ситуацию полностью взяли под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сказать, что в Беларуси тишь, тихо все, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем.

Мы занимаемся каждый своим делом. Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год. Знаете, если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение – патрули по улицам, все сидят – и показать, какой тут, знаете, я крутой парень перед президентскими выборами. Что я могу все взять под контроль. Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего не собаку, а ребенка вывести куда-нибудь. Не дай бог – ты как отец это прекрасно понимаешь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус.

Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Перцов # Фотофакт

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