Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем

Новости Беларуси. Пример «точечной работы» – это то, что сейчас предпринимают в Витебске. В город выехали специалисты и министр здравоохранения, и за три дня ситуацию полностью взяли под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сказать, что в Беларуси тишь, тихо все, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем.

Мы занимаемся каждый своим делом. Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год. Знаете, если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение – патрули по улицам, все сидят – и показать, какой тут, знаете, я крутой парень перед президентскими выборами. Что я могу все взять под контроль. Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего не собаку, а ребенка вывести куда-нибудь. Не дай бог – ты как отец это прекрасно понимаешь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус.