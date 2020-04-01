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«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой

01 апреля 2020 07:53
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Новости Беларуси. Нуждаются в помощи с возвращением домой десятки белорусов, застрявших на Гоа. И сложнее всего сейчас прилететь тем, кто отдыхает не по путёвке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-1

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-3



Усугубляет ситуацию и тот факт, что Индия закрыла границы и перешла в режим строгого трёхнедельного карантина. Его уже назвали самым масштабным в мире. Введён здесь и комендантский час. Выходить на улицу нельзя с 7 утра и до 9 вечера. За этим следят полицейские.   

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-5

Не работает большинство магазинов. Как рассказывают туристы, только на днях некоторые из торговых точек начали открываться на пару часов. Но проблемы с покупкой еды по-прежнему есть.    

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-8

Ирина Андреева, турист:   
Люди были к этому не готовы. Ни местные жители, ни туристы. С 30 марта начали по утрам и вечерам работать какие-то магазины. Это, примерно, с 6 до 8 утра. И, примерно, после 9 вечера, но продуктов на всех не хватает. Всё равно очень тяжело достать какие-то продукты. Потому что раньше поставки в наш штат были из соседних штатов, а сейчас границы между штатами перекрыты.    

«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-11

Андрей Слесарев, турист:   
Что касается обращений в какие-то органы, сейчас я сам пытаюсь связаться с «Белавиа», узнать сколько будет стоить выкуп чартерного рейса и всё организовать. Также параллельно ведёт работу наш МИД. Много чатов, но все сталкиваются с одной и той же проблемой никто ничего не знает конкретно, нет никакой конкретики.  

Т.е. нет еды, нет информации о том, что происходит и осталась надежда только на самолёт.

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«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой-14



Несмотря на осложняющуюся ситуацию в мире, на сегодня помощь в различных форматах уже получили более 5 300 белорусов.

# Коронавирус # общество # Ирина Андреева # Андрей Слесарев # Фотофакт

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