«Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой

Новости Беларуси. Нуждаются в помощи с возвращением домой десятки белорусов, застрявших на Гоа. И сложнее всего сейчас прилететь тем, кто отдыхает не по путёвке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Усугубляет ситуацию и тот факт, что Индия закрыла границы и перешла в режим строгого трёхнедельного карантина. Его уже назвали самым масштабным в мире. Введён здесь и комендантский час. Выходить на улицу нельзя с 7 утра и до 9 вечера. За этим следят полицейские.

Не работает большинство магазинов. Как рассказывают туристы, только на днях некоторые из торговых точек начали открываться на пару часов. Но проблемы с покупкой еды по-прежнему есть.

Ирина Андреева, турист:

Люди были к этому не готовы. Ни местные жители, ни туристы. С 30 марта начали по утрам и вечерам работать какие-то магазины. Это, примерно, с 6 до 8 утра. И, примерно, после 9 вечера, но продуктов на всех не хватает. Всё равно очень тяжело достать какие-то продукты. Потому что раньше поставки в наш штат были из соседних штатов, а сейчас границы между штатами перекрыты.

Андрей Слесарев, турист:

Что касается обращений в какие-то органы, сейчас я сам пытаюсь связаться с «Белавиа», узнать сколько будет стоить выкуп чартерного рейса и всё организовать. Также параллельно ведёт работу наш МИД. Много чатов, но все сталкиваются с одной и той же проблемой – никто ничего не знает конкретно, нет никакой конкретики. Т.е. нет еды, нет информации о том, что происходит и осталась надежда только на самолёт. В Беларуси провели 31 тысячу тестов на коронавирус