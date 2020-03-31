Наталья Кочанова: Был фейковый вброс, что Витебскую область закрыли. Абсолютно не соответствует действительности

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус (подробнее здесь ).

Наталья Кочанова по поручению Президента побывала в северной области. Посетил регион также министр здравоохранения. Заболеваемость там всегда несколько выше, чем в других областях. Но ситуация управляемая.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Буквально вчера, например, фейковый вброс, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать. Абсолютно не соответствует действительности. Будучи в субботу там, в Витебске, я видела большое количество людей, которые гуляют в городе. Я встретилась с главврачом больницы, с другими специалистами, которые занимаются этой проблемой.

Сегодня решаются вопросы по тестам, по оснащению медицинским оборудованием наших учреждений. В Витебске определены больницы, где госпитализируются люди, которые имеют это заболевание либо с подозрением на другие.

Принято решение: будут открыты лаборатории во всех областных центрах для того, чтобы эти тесты, которые делают на коронавирус, быстрее, оперативнее давали свои заключения.

Наталья Кочанова рассказала журналистам, что для оценки работы системы здравоохранения Беларусь пригласит специалистов ВОЗ. Это поручение Президента.