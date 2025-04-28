Где можно будет оплатить проезд по QR-коду – рассказал директор Минского метрополитена
Маршрут построен. Столичный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Жизнь становится более быстрой, а люди – многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Будущее транспорта – за комфортной средой с точки зрения цифровизации услуг. Как изменился общественный транспорт в столице и каких движений ждать еще? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
Сейчас появляется все больше турникетов в метро, с помощью которых можно, отсканировав QR-код, оплатить беспрепятственно проезд в метро. Расскажите, пожалуйста, как ведется работа в этом направлении?
Алексей Шилов, директор Минского метрополитена:
Стоит задача внедрения универсального турникета, который позволяет не только по QR-коду производить оплату, но и производить оплату как банковской карточкой, так и телефоном и проездным билетом. На сегодня мы заканчиваем монтаж дополнительно 30 турникетов на особо важных пассажиропотоках, где наблюдается наибольшее увеличение прохода и использования QR-кодов. Я думаю, что ко Дню Победы мы введем эти 30 турникетов и граждане, спокойно пользуясь телефоном, оплачивая через QR-код, смогут проходить совершенно без задержек через наши турникеты.
Подробнее в видео.