Где можно будет оплатить проезд по QR-коду – рассказал директор Минского метрополитена

Маршрут построен. Столичный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Жизнь становится более быстрой, а люди – многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Будущее транспорта – за комфортной средой с точки зрения цифровизации услуг. Как изменился общественный транспорт в столице и каких движений ждать еще? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Сейчас появляется все больше турникетов в метро, с помощью которых можно, отсканировав QR-код, оплатить беспрепятственно проезд в метро. Расскажите, пожалуйста, как ведется работа в этом направлении?