Что делает наземный транспорт удобным? Узнали в «Белкоммунмаше»

Маршрут построен. Столичный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Жизнь становится более быстрой, а люди – многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Будущее транспорта – за комфортной средой с точки зрения цифровизации услуг. Как изменился общественный транспорт в столице и каких движений ждать еще? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Какие разработки в машиностроении позволяют сделать наземный транспорт еще более комфортным для пассажиров?

Олег Быцко, заместитель генерального директора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш»:

Весь транспорт, который приобретается городом, оборудован всеми самыми современными системами, которые на сегодня доступны. Я бы назвал, в первую очередь, системы климат-контроля, которым оборудуется весь транспорт. И, конечно, все те гаджеты, которые сегодня требуются для комфортной перевозки пассажиров. Это и зарядки USB в салонах, это и медиасистемы, на которых пассажир информируется о том, где он находится, какая следующая остановка. Развлекательный контент показывается в том числе. И много других фишек, которые делают перевозку пассажиров более комфортной. Все троллейбусы, которые приобретает «Минсктранс», оборудованы системами автономного хода. Это позволяет избежать задержек на маршрутах.