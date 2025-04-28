Царство эльфов и дракона есть под Минском! Рассказываем, как добраться и что посмотреть

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Планета сказок! Любителям хоббитов и эльфов посвящается! В деревне Мишевичи мы отыскали волшебный лэнд и царство дракона! Здесь можно переночевать в избушке на курьих ножках и даже загадать желание, задобрив Бабу Ягу. В этой агроусадьбе каждый дом – готовая фотозона! Более семи лет здесь трудится творческий дуэт мастеров, они создают главных героев из арт-бетона. Такие приключения не забыть!

Людмила Петроченко, скульптор:

Не так это все просто, как кажется. В июле 10 лет, как начали работать.

Леонид Ячнев, художник, скульптор:

Забор будет очень веселый, чтобы все улыбались персонажи. Они будут встречать гостей. Будет пиратское судно, которое застряло много лет назад на скале.

От скандинавской темы и беседки с травой на крыше до гаража в виде замка Кощея Бессмертного и котельной с главным властелином усадьбы – Лешим! Что интересно, в большинстве домиков можно уютно расположиться и отдохнуть от большого города. Неподалеку – живописная Птичь. Клевая рыбалка в кармане.

В планах – организовать для туристов сплавы на байдарках, а еще здесь отличное местечко для любителей охоты. Среди бонусов – мангалы, беседки, и, конечно, русская баня на дровах, купель и чан.