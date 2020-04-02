Новости Беларуси. Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Национальном аэропорту приземлился самолет, на борту которого необходимый медицинский груз.

По инициативе китайской стороны в нашу страну отправлены также средства защиты, медицинские костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»