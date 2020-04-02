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Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая

02 апреля 2020 06:26
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Новости Беларуси. Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Национальном аэропорту приземлился самолет, на борту которого необходимый медицинский груз.

По инициативе китайской стороны в нашу страну отправлены также средства защиты, медицинские костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»

Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая-1

Как подчеркнули в Минздраве, это ответный шаг китайской стороны на присланные ранее в КНР белорусские грузы, в знак благодарности и дружбы наших стран и народов.

Все перечисленные средства в первую очередь будут направлены в столичную инфекционную больницу, а также 6-ю клинику Минска.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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