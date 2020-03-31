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Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус

31 марта 2020 11:07
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Новости Беларуси. 31 марта состоялась встреча Александра Лукашенко со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Обсудили на встрече не только ситуацию в экономике, но и меры по противодействию распространению вирусных инфекций.

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы подозреваем, что в Витебске этот актер, который умер, у него также было к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Но мы же просили... Ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, тем более работаешь?

Однозначно надо уберечь стариков. Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаблен. И второе: у них букет болезней. Все, кого мы спасли от этого вируса и от вирусных (ведь мы вылечили уже, наверное, больше 100 человек), вылечили, и там был диагностирован коронавирус. Вот этим врачам я хочу сказать спасибо за то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! 

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

На фоне борьбы с коронавирусом, заметил Президент, нельзя забывать о других пациентах. Они также нуждаются в медицинской помощи, и должны получать ее в полном объеме.

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус-4

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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