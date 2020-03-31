Александр Лукашенко о медработниках: «Самое страшное – они ведь сами себя не берегут»

На март-апрель традиционно приходится пик сезонной заболеваемости. В 2020 году эпидемиологическую ситуацию усложнил коронавирус. Однако Президент обратил внимание на то, что в этих условиях нельзя забывать и про других пациентов, которые также нуждаются в медицинской помощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, кого мы спасли от этого вируса и от вирусных (ведь мы вылечили уже, наверное, больше 100 человек) вылечили, и там был диагностирован коронавирус. Вот этим врачам я хочу сказать спасибо за то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы!

Я очень серьезно взял под контроль работу системы здравоохранения. Система создана. Система должна работать исключительно как часы. Не могу сказать, что она не работает. Но мы обнаружили в первом приближении немало недостатков в работе непосредственно врачей. Самое страшное, что для меня, – они ведь сами себя не берегут.

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Вот в Витебске, я знаю, врачи первого уровня – те, кто от кого-то заразился, там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. А эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Но это же негоже, когда врач пренебрегает элементарными методами.