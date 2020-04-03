Прямой эфир

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

03 апреля 2020 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-1

Акция «Мы с тобой, ветеран!» стартовала 3 апреля. На дом ветеранам доставляют продуктовые наборы. Это сладости, крупы, чай. Помощь в их формировании оказал бизнес. В частности, торговая сеть «Евроопт».

К слову, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, соцработники приходят в масках. А также перчатках, продезинфицированных антисептиками.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-3

Позвольте вам вручить от Минского областного исполнительного комитета, от представителей бизнеса Минской области вот этот продуктовый набор. Пожелать вам крепкого здоровья и сказать вам спасибо за то, что сегодня у нас мирное небо над головой.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-5

Борис Попов, ветеран Великой Отечественной войны:
Спасибо, что не забываете нас. Спасибо, спасибо и спасибо! Тут много надо, чтобы дожить: смотреть за собой, по возможности спортом смолоду надо заниматься.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-7

Надежда Цупа, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:
Конечно, им сегодня оказывается ежедневно помощь со стороны органов власти. За тот героизм и отвагу, которые они проявили, за то, что мы сегодня можем мирно жить, мы должны проявлять к ним наибольшую заботу и уважение.

Добавим, в Минской области проживают 650 ветеранов Великой Отечественной. Внимание окажут каждому.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-9
Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес-10
# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Литва ввела запрет на въезд легковых автомобилей из Беларуси и России
03 апреля 2020 11:01

Литва ввела запрет на въезд легковых автомобилей из Беларуси и России

Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. Президент с рабочей поездкой в Смолевичском районе
03 апреля 2020 10:35

Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. Президент с рабочей поездкой в Смолевичском районе

«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы
03 апреля 2020 10:34

«Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы