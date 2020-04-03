Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Мы с тобой, ветеран!» стартовала 3 апреля. На дом ветеранам доставляют продуктовые наборы. Это сладости, крупы, чай. Помощь в их формировании оказал бизнес. В частности, торговая сеть «Евроопт».

К слову, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, соцработники приходят в масках. А также перчатках, продезинфицированных антисептиками.