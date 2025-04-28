Каждую соломинку готовят вручную – как в Стародорожском центре ремёсел возродили рухаўскiя дываны
Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!
Главные звезды Стародорожчины – рухаўскiя дываны! Они заняли почетное место в шкатулке нематериальных культурных ценностей Республики Беларусь! Этот народный арт источает праздник, солнце и добро! На черном контрастном фоне мастерицы ювелирно выкладывают яркие природные или геометрические мотивы. При чем все детальки скрупулезно сделаны из соломки.
Ольга Давыдкина, заведующая Стародорожским центром ремесел:
Здесь, например, изображена парочка двух зайцев – такой семейный быт, дерево, цветок жизни. Если пара, это уже любовь, благополучие и продолжение жизни. Растительный орнамент в круг беспрерывный, заполняем рамку растительным орнаментом беспрерывно. Что лежало на душе, то и олицетворяли в своих дыванах, какое настроение, такая и песня.
Волшебная мозаика, или народное фэнтези! Интересно, что колоритные дываны делали только в деревне Рухово, поэтому название символично. Расцвет пришелся на середину прошлого столетия. В трудные послевоенные годы хотелось добавить в дом кусочек рая и радости. Ковры дарили на свадьбы и юбилеи, а еще ими расплачивались вместо денег. Красивая история началась с искусной мастерицы Екатерины Максимовны Русакович. Кстати, самому старинному экспонату в драгоценной коллекции около 70 лет!
В 2014 году центр ремесел взял на себя такую инициативу – возродить эти ковры. Мы поехали в деревню Рухово, нам повезло, что там до сих пор живет и здравствует замечательная женщина Мария Михайловна Русакович, которая поделилась с нами всеми секретами ремесла.
Ольга Давыдкина:
Это очень трудоемкий процесс. Надо заготовить в поле соломку, высушить. Все стебли нужно порезать на соломинку, все эти соломинки нужно покрасить. Потом это все нужно разгладить утюгом, чтобы получились узкие прямые полосочки. Это все наклеить на газету, высушить эти пласты, по шаблонам мы потом рисуем узоры этих ковров, и все это составляем в орнаменты, в мотивы.
Подробности смотрите в видео.