Каждую соломинку готовят вручную – как в Стародорожском центре ремёсел возродили рухаўскiя дываны

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Главные звезды Стародорожчины – рухаўскiя дываны! Они заняли почетное место в шкатулке нематериальных культурных ценностей Республики Беларусь! Этот народный арт источает праздник, солнце и добро! На черном контрастном фоне мастерицы ювелирно выкладывают яркие природные или геометрические мотивы. При чем все детальки скрупулезно сделаны из соломки.

Ольга Давыдкина, заведующая Стародорожским центром ремесел:

Здесь, например, изображена парочка двух зайцев – такой семейный быт, дерево, цветок жизни. Если пара, это уже любовь, благополучие и продолжение жизни. Растительный орнамент в круг беспрерывный, заполняем рамку растительным орнаментом беспрерывно. Что лежало на душе, то и олицетворяли в своих дыванах, какое настроение, такая и песня.

Волшебная мозаика, или народное фэнтези! Интересно, что колоритные дываны делали только в деревне Рухово, поэтому название символично. Расцвет пришелся на середину прошлого столетия. В трудные послевоенные годы хотелось добавить в дом кусочек рая и радости. Ковры дарили на свадьбы и юбилеи, а еще ими расплачивались вместо денег. Красивая история началась с искусной мастерицы Екатерины Максимовны Русакович. Кстати, самому старинному экспонату в драгоценной коллекции около 70 лет!

В 2014 году центр ремесел взял на себя такую инициативу – возродить эти ковры. Мы поехали в деревню Рухово, нам повезло, что там до сих пор живет и здравствует замечательная женщина Мария Михайловна Русакович, которая поделилась с нами всеми секретами ремесла.