Александр Лукашенко: люди, возьмитесь за голову и успокойтесь и делайте все для того, чтобы дольше прожить

Ведем контроль и на внешних рубежах, при этом не переходим допустимых границ – не применяем драконовских мер. Но это вовсе не означает, что мы не боремся.

Новости Беларуси. Президент уверяет: ситуация с заболеваниями в стране сильно не ухудшится, потому что мы держим ее под контролем с самого начала, боремся точечно и соблюдаем все меры предосторожности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не потому, что мы бравируем чем-то. Дело даже не в коронавирусе, о котором здесь речь идет. Речь идет о том, что мы преодолеваем пик сезонных заболеваний. Мы на пике, нам надо свалиться с этого пика вниз. И в это время надо поберечься.

Все от жизни, а мы хотим эту жизнь загнать в какую-то клетку. Вот как он мне подарил этого петуха в клетке. Он выдержит до вчера, а потом надо тоже его на волю выпускать.

Что подарили Александру Лукашенко на «Серволюксе»

А мы человека хотим загнать в клетку и там на него смотреть. Не получится, все это глупость. От психоза люди начинают беситься. Вы понимаете, каждый день на них это все обрушивается. И ты переживаешь за то, чтобы как-то самому что-то там не подхватить, за детишек и прочее. Люди с ума сходить начали. Я вот уверен, что суицидов добавилось в мире. Вот чего надо бояться. Это будет последствие этого психоза. Я не говорю уже про экономику, про экономику я сказал.

Поэтому люди, возьмитесь за голову и успокойтесь. Успокойтесь и делайте все для того, чтобы дольше прожить. Что надо делать, мы знаем.