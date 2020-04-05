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Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?

05 апреля 2020 11:55
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Новости Беларуси. В Беларуси продлены весенние школьные каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президенту по теме докладывал министр образования Игорь Карпенко, собрав все мнения и обращения родителей.

В пятницу, 3 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район, Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности продления каникул (подробнее здесь).

Окончательное решение принято. Предстоящая неделя в школах будет неучебной. При этом образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая.

Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?-1

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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