Сколько минчане платили бы за проезд без соцподдержки государства? Посчитали с экспертом

Маршрут построен. Столичный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Жизнь становится более быстрой, а люди – многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Будущее транспорта – за комфортной средой с точки зрения цифровизации услуг. Как изменился общественный транспорт в столице и каких движений ждать еще? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Да, действительно, важной социальной составляющей в транспорте общего пользования является стоимость проезда. На сегодня произошло повышение, но вместе с тем надо понимать, что составляющие затрат, входящие в себестоимость поездки, за последнее время выросли. Себестоимость поездки на наземном транспорте сегодня – почти 3 рубля, а в метрополитене – порядка 2 рубля 30 копеек. Государство однозначно поддерживает сегодня транспорт общего пользования в очень весомой доле, и поэтому стоимость не такая уж высокая, как в других местах. То, что на протяжении трех лет не было повышения стоимости значительно, в какой-то степени повлияло на тот рост пассажиропотока, который мы сегодня наблюдаем.