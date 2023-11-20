К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу». Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта. «Использовать проверенные источники». Как обезопасить себя от водителей-нелегалов? Кирилл Казаков, СТВ:

Как распознать нелегального перевозчика?

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В общем доступе имеются официальные источники информации о действующем расписании движения. Такие расписания присутствуют и на остановках. Это первый источник информации, которым может пользоваться пассажир. Если мы видим, что водитель нас пытается в чем-то убедить, обмануть, то понятно, что тут какая-то притворная деятельность. Кирилл Казаков:

Открываю приложение, ищу маршрутку, мне говорят адрес. Я выхожу, стоит маршрутка, забита вся парковка, я сажусь, расписание есть, место есть. Когда ты этим пользуешься много лет, ты понимаешь, что или вся эта история встроена в систему и так можно, или это легально. Юрий Костюк:

Опять говорим про источник информации, где мы находим расписание, сайты, приложения… Кто разместил это приложение или сайт в интернете, большой вопрос. Каждый пассажир должен использовать проверенные источники информации.

Алексей Жогал, директор ГП «Брестгортранс»:

В любом случае работа должна осуществляться в соответствии с действующим расписанием движения. Как отличить? В первую очередь это наличие билета, который выдается со всеми реквизитами. Что касается принятия данного закона, это своевременно и правильно, потому что много вопросов возникает в организации автомобильных перевозок, создается нездоровая конкуренция. Алена Сырова, СТВ:

Кто будет нести ответственность, если за рулем нетрезвый водитель? Если случится беда, кто будет за это отвечать? Александр Войтешко, первый заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:

Человек оплатил услугу и хочет, чтобы она была безопасной, садится в маршрутку. Много идет сообщений от граждан о нарушении ПДД водителями маршруток, такси. Они звонят и сообщают, мы реагируем. По статистике, маршрутки – 126 ДТП, 16 человек погибли, 160 получили ранения за 10 месяцев на уровне прошлого года. Что касается того, что позволяют себе сесть за руль в нетрезвом виде, здесь наши коллеги за 10 месяцев привлекли к ответственности за различные нарушения по своему направлению около 9 000, сотрудниками ГАИ пресечено 15 000 административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров. Даже в такой сфере деятельности мы задержали 17 водителей, которые сели за руль при перевозке пассажиров, находясь в состоянии опьянения. 63 водителя не имели соответствующих прав. Еще и состояние самого транспорта оставляет желать лучшего. Как проходит предрейсовый медосмотр?

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Это ничего не даст. Юрий Костюк:

Сам факт наличия транспортного средства не доказывает факт перевозки. Потому что перевозка пассажиров должна подтверждаться оплатой денежными средствами, заключением какого-то договора на перевозку. Пусть даже это будет и публичный договор, либо он не будет сопровождаться документальным оформлением. Но наличие транспортного средства на дороге – это еще не осуществление транспортной деятельности. Кирилл Казаков:

Получается, мы не можем ужесточить наказание? Екатерина Станкевич:

Так в том и дело, у нас не предусмотрена ответственность! Доказать очень тяжело, кто был за рулем. Кирилл Казаков:

Есть же парламент! Обратитесь в парламент, чтобы приняли инициативу. Екатерина Станкевич:

Мы были в парламенте, выступали. «Я сниму правонарушение, вот машина, даже водитель будет виден на этом». Но у нас ГАИ превратилось уже в следователей. Кирилл Казаков:

Но гаишника не поставишь к каждой машине, так не бывает. Екатерина Станкевич:

Так вот поэтому ответственность возложить на собственника! А потом он уже пускай взыскивает с того, кому он эту машину передал. Если мы говорим о камерах фиксации техосмотра либо скорости, там в любом случае к ответу будет привлекаться собственник, а потом он уже будет доказывать, что это был не он. Но, если я это зафиксирую как физическое лицо и отправлю, согласно Кодексу об административных правонарушениях, заявление, то, скорее всего, его просто не установят. «Штрафы не пугают, они не прекратили ездить» Кирилл Казаков:

Самый простой пример: направление Логойск, Смолевичи и Борисов. Я своими глазами видел там очереди. Делают нелегалы таким образом: нас остановили, мы убрали три машины, люди стоят в очереди, ждут час на морозе, машин нет. Кто виноват? Государство. Екатерина Станкевич:

Я непосредственное отношение имею к маршруткам Минск – Логойск, это бунт произошел у нас. Была попытка давления, как в 2018 году. В какой еще деятельности может быть такое, что в интервью говорит директор организации, с 2018 года осуществляю эту деятельность незаконную. И как? Кирилл Казаков:

Мы знаем, что есть сайты, люди, которые этим пользуются. Екатерина Станкевич:

Штрафы не пугают, они не прекратили ездить. Кирилл Казаков:

Каким образом это ужесточить?

Юрий Костюк:

На маршруте есть определенное количество пассажиров, если оператор перевозок видит, что автобусы едут загруженные на 30 %, он для себя понимает, что дополнительный транспорт не надо вводить на этот маршрут, не нужно уменьшать интервал движения между автобусами. И те теневые перевозки, которые дают наши нерегулярные перевозчики, они так создают на маршруте проблему и вводят в заблуждение тех лиц, которые организуют перевозки. «В центре города мы видим порядок» – остались ли проблемы с перевозчиками в Минске? Кирилл Казаков:

Мы прекрасно видим возле вокзалов забитые парковки маршрутками. Как этого избежать? Каким образом туда привлечь, чтобы налоги платили? Юрий Супранович, директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:

На данный момент в Минске практически проблема решена. В этом году с учетом позиции руководства города во взаимодействии с транспортной инспекцией, с сотрудниками Госавтоинспекции в центре города мы видим порядок. Кирилл Казаков:

Возле Минспорта бобруйские маршрутки стоят.

Юрий Супранович:

Они стоят на платной парковке, в этом есть нюанс. Возле библиотеки мы касались направления Минск-Логойск, здесь пригородное сообщение. По городу – здесь идет речь о том, чтобы и дальше развивать, то есть у нас есть ДС «Дружная», мы пытаемся здесь внести предложение. Своеобразный хаб, упорядочить. Поскольку в законное русло становятся нерегулярщики: только за период с апреля 2023 года восемь конкурсов прошло. Минск – Могилев, например, Минск – Барановичи – работа проводится активно. Если рассматривать непопулярные в Минске рейсы, например, Каменную горку – Боровляны или Боровляны – Шабаны, то регуляция их движения происходит через перевозчиков напрямую. Таких порядка 100, один из них более крупный – «Минсктранс». Они организовали около 60 маршрутов по Минску и пригороду. «Перевозчики активно между собой общаются, там перевозка не субсидируется, они рассчитывают на прибыль», – подытожил директор госпредприятия. Возможно ли контролировать работу такси государственной платформой? Кирилл Казаков:

Как такси у нас регулируются в Минске и, может, действительно создать государственный таксопарк? Юрий Супранович:

Это невозможно сейчас в реалиях, поскольку у нас много субъектов хозяйствования, которые юрлица, ИП. То есть сейчас их организовать в какой-то государственный парк невозможно. Екатерина Станкевич:

Не парк государственный, а государственная информационная система. Она была применена в Венгрии, Казахстане. Кирилл Казаков:

Может быть, платформа, которую будет контролировать государство? Екатерина Станкевич:

Тогда будет все прозрачно, будет и уплата налогов. Юрий Супранович:

Такие идеи есть, это озвучено и обсуждается, в том числе в Минсвязи.