К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
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«Использовать проверенные источники». Как обезопасить себя от водителей-нелегалов?
Кирилл Казаков, СТВ:
Как распознать нелегального перевозчика?
Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
В общем доступе имеются официальные источники информации о действующем расписании движения. Такие расписания присутствуют и на остановках. Это первый источник информации, которым может пользоваться пассажир. Если мы видим, что водитель нас пытается в чем-то убедить, обмануть, то понятно, что тут какая-то притворная деятельность.
Кирилл Казаков:
Открываю приложение, ищу маршрутку, мне говорят адрес. Я выхожу, стоит маршрутка, забита вся парковка, я сажусь, расписание есть, место есть. Когда ты этим пользуешься много лет, ты понимаешь, что или вся эта история встроена в систему и так можно, или это легально.
Юрий Костюк:
Опять говорим про источник информации, где мы находим расписание, сайты, приложения… Кто разместил это приложение или сайт в интернете, большой вопрос. Каждый пассажир должен использовать проверенные источники информации.
Алексей Жогал, директор ГП «Брестгортранс»:
В любом случае работа должна осуществляться в соответствии с действующим расписанием движения. Как отличить? В первую очередь это наличие билета, который выдается со всеми реквизитами. Что касается принятия данного закона, это своевременно и правильно, потому что много вопросов возникает в организации автомобильных перевозок, создается нездоровая конкуренция.
Алена Сырова, СТВ:
Кто будет нести ответственность, если за рулем нетрезвый водитель? Если случится беда, кто будет за это отвечать?
Александр Войтешко, первый заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:
Человек оплатил услугу и хочет, чтобы она была безопасной, садится в маршрутку. Много идет сообщений от граждан о нарушении ПДД водителями маршруток, такси. Они звонят и сообщают, мы реагируем. По статистике, маршрутки – 126 ДТП, 16 человек погибли, 160 получили ранения за 10 месяцев на уровне прошлого года. Что касается того, что позволяют себе сесть за руль в нетрезвом виде, здесь наши коллеги за 10 месяцев привлекли к ответственности за различные нарушения по своему направлению около 9 000, сотрудниками ГАИ пресечено 15 000 административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров. Даже в такой сфере деятельности мы задержали 17 водителей, которые сели за руль при перевозке пассажиров, находясь в состоянии опьянения. 63 водителя не имели соответствующих прав. Еще и состояние самого транспорта оставляет желать лучшего.
Как проходит предрейсовый медосмотр?
Кирилл Казаков:
Когда водитель выходит в рейс, он обычно проходит медкомиссию. Эта медкомиссия как проходит у нелегалов? Они приезжают в поликлинику, им штампуют листики на целую неделю, и они с этими листиками ездят – так же?
Юрий Костюк:
Существуют разные варианты ухода от прохождения предрейсового медицинского осмотра. Самая большая проблема у нерегулярных перевозок пассажиров сегодня в том, что невозможно отследить их работу. То есть он сегодня выполнил рейс – ни путевой документации, ничего не ведет. Даже если приходит какой-то контролирующий орган провести документальную проверку, установить факт перевозки через неделю или через день уже просто невозможно. И для того, чтобы еще сложнее было каким-то образом принять к нему меры воздействия, он будет стараться не проходить предрейсовый медицинский осмотр.
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Как отследить незаконного перевозчика и нужно ли ужесточить наказание?
Алена Сырова:
У нас в городе очень много камер видеонаблюдения. Установить то, что конкретное транспортное средство было…
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:
Это ничего не даст.
Юрий Костюк:
Сам факт наличия транспортного средства не доказывает факт перевозки. Потому что перевозка пассажиров должна подтверждаться оплатой денежными средствами, заключением какого-то договора на перевозку. Пусть даже это будет и публичный договор, либо он не будет сопровождаться документальным оформлением. Но наличие транспортного средства на дороге – это еще не осуществление транспортной деятельности.
Кирилл Казаков:
Получается, мы не можем ужесточить наказание?
Екатерина Станкевич:
Так в том и дело, у нас не предусмотрена ответственность! Доказать очень тяжело, кто был за рулем.
Кирилл Казаков:
Есть же парламент! Обратитесь в парламент, чтобы приняли инициативу.
Екатерина Станкевич:
Мы были в парламенте, выступали. «Я сниму правонарушение, вот машина, даже водитель будет виден на этом». Но у нас ГАИ превратилось уже в следователей.
Кирилл Казаков:
Но гаишника не поставишь к каждой машине, так не бывает.
Екатерина Станкевич:
Так вот поэтому ответственность возложить на собственника! А потом он уже пускай взыскивает с того, кому он эту машину передал. Если мы говорим о камерах фиксации техосмотра либо скорости, там в любом случае к ответу будет привлекаться собственник, а потом он уже будет доказывать, что это был не он. Но, если я это зафиксирую как физическое лицо и отправлю, согласно Кодексу об административных правонарушениях, заявление, то, скорее всего, его просто не установят.
«Штрафы не пугают, они не прекратили ездить»
Кирилл Казаков:
Самый простой пример: направление Логойск, Смолевичи и Борисов. Я своими глазами видел там очереди. Делают нелегалы таким образом: нас остановили, мы убрали три машины, люди стоят в очереди, ждут час на морозе, машин нет. Кто виноват? Государство.
Екатерина Станкевич:
Я непосредственное отношение имею к маршруткам Минск – Логойск, это бунт произошел у нас. Была попытка давления, как в 2018 году. В какой еще деятельности может быть такое, что в интервью говорит директор организации, с 2018 года осуществляю эту деятельность незаконную. И как?
Кирилл Казаков:
Мы знаем, что есть сайты, люди, которые этим пользуются.
Екатерина Станкевич:
Штрафы не пугают, они не прекратили ездить.
Кирилл Казаков:
Каким образом это ужесточить?
Юрий Костюк:
На маршруте есть определенное количество пассажиров, если оператор перевозок видит, что автобусы едут загруженные на 30 %, он для себя понимает, что дополнительный транспорт не надо вводить на этот маршрут, не нужно уменьшать интервал движения между автобусами. И те теневые перевозки, которые дают наши нерегулярные перевозчики, они так создают на маршруте проблему и вводят в заблуждение тех лиц, которые организуют перевозки.
«В центре города мы видим порядок» – остались ли проблемы с перевозчиками в Минске?
Кирилл Казаков:
Мы прекрасно видим возле вокзалов забитые парковки маршрутками. Как этого избежать? Каким образом туда привлечь, чтобы налоги платили?
Юрий Супранович, директор государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:
На данный момент в Минске практически проблема решена. В этом году с учетом позиции руководства города во взаимодействии с транспортной инспекцией, с сотрудниками Госавтоинспекции в центре города мы видим порядок.
Кирилл Казаков:
Возле Минспорта бобруйские маршрутки стоят.
Юрий Супранович:
Они стоят на платной парковке, в этом есть нюанс. Возле библиотеки мы касались направления Минск-Логойск, здесь пригородное сообщение. По городу – здесь идет речь о том, чтобы и дальше развивать, то есть у нас есть ДС «Дружная», мы пытаемся здесь внести предложение. Своеобразный хаб, упорядочить. Поскольку в законное русло становятся нерегулярщики: только за период с апреля 2023 года восемь конкурсов прошло. Минск – Могилев, например, Минск – Барановичи – работа проводится активно.
Если рассматривать непопулярные в Минске рейсы, например, Каменную горку – Боровляны или Боровляны – Шабаны, то регуляция их движения происходит через перевозчиков напрямую. Таких порядка 100, один из них более крупный – «Минсктранс». Они организовали около 60 маршрутов по Минску и пригороду.
«Перевозчики активно между собой общаются, там перевозка не субсидируется, они рассчитывают на прибыль», – подытожил директор госпредприятия.
Возможно ли контролировать работу такси государственной платформой?
Кирилл Казаков:
Как такси у нас регулируются в Минске и, может, действительно создать государственный таксопарк?
Юрий Супранович:
Это невозможно сейчас в реалиях, поскольку у нас много субъектов хозяйствования, которые юрлица, ИП. То есть сейчас их организовать в какой-то государственный парк невозможно.
Екатерина Станкевич:
Не парк государственный, а государственная информационная система. Она была применена в Венгрии, Казахстане.
Кирилл Казаков:
Может быть, платформа, которую будет контролировать государство?
Екатерина Станкевич:
Тогда будет все прозрачно, будет и уплата налогов.
Юрий Супранович:
Такие идеи есть, это озвучено и обсуждается, в том числе в Минсвязи.
Екатерина Станкевич:
Какая недобросовестная конкуренция сейчас получается. Мы все дружно собрались, живем в одном районе и вызовем такси и разъедемся. Мы не поедем на общественном транспорте. Это очень удобно, но это забирает пассажиров как у государственного перевозчика, так и у частного. У нас контролируют все. Мы не можем объехать этот контроль.
Кирилл Казаков:
А как их контролировать?
Екатерина Станкевич:
О них сначала нужно узнать.
Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:
У нас, скажу так, по мне, по водителю такси: этот указ не нужен. Я вижу то, что у нас государство может и сейчас это все контролировать. Если будет согласованность между ведомствами. Но, к сожалению, у нас нет согласованности между Минтрансом и МНС, между транспортной инспекцией и Минтруда.
«Многие постараются перестроиться» – что влияет на правовое сознание нарушителей?
Юрий Костюк:
Мы сегодня понимаем, что многие воспринимали ту либерализацию, которая произошла, как возможность дополнительного заработка. Но после четкого нормирования и обеспечения теми нормами, при возможности штрафа, ограничения доступа к интернет-ресурсу, конечно, многие постараются перестроиться. У нас уже есть практика после изъятия транспортных средств. После изъятия 100 автобусов категории М2, получено 800 карточек на регулярные перевозки. О чем это говорит? Говорит это о том, что само изъятие повлияло на уровень правового сознания наших нарушителей. В 8 раз автобусов больше пришло на регулярный маршруты из нерегулярных, чем изъято транспортных средств. Аналогичное воздействие произойдет и с принятием проекта, который находится на рассмотрении.
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