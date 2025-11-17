Богословские, библейские и исторические курсы – побывали в Минской духовной семинарии

Чтец Антоний Ефименко, пресс-секретарь Минской духовной семинарии:

Минская духовная семинария открывает свои двери для всех тех, кто хочет познавать вероучение Христово, кто хочет приобщиться к многовековой традиции. Церковь на протяжении многих столетий формировала канон, богослужение. Конечно, это богатейшая сокровищница, где каждый желающий может чему-то научиться и приобщиться к многовековой истории. Помимо образовательных программ, которые существуют в Минской духовной семинарии, в нашей духовной школе есть ряд таких образовательных курсов, которые помогают людям из внешнего мира, которые обременены житейскими заботами, на какой-то небольшой промежуток времени, период времени погрузиться в семинарские будни и приобщиться тоже к студенческой жизни. То есть на неделю побыть студентом богословских курсов или библейских курсов, исторических или курсов выходного дня. То есть духовная школа открывает свои двери для тех людей, кто думает получать образование или по крайней мере знакомится только с церковной традицией.

Олег Лепешенков:

Каково это быть студентом Минской духовной семинарии?

Чтец Антоний Ефименко:

Думается, что быть студентом духовной семинарии – это большая честь и радость. Потому что каждый студент, когда приходит в духовную школу, конечно же, проделывает такой путь перед поступлением какого-то духовного испытания, духовного искуса, когда он определяется с выбором, как он в дальнейшем будет служить этому миру, как он в дальнейшем будет служить Богу. Конечно, это все очень такой непростой процесс. Уже когда он становится студентом, тогда для него открываются совершенно новые горизонты до этого ему неведанные.