Богословские, библейские и исторические курсы – побывали в Минской духовной семинарии

В день открытых дверей в Минской духовной семинарии в программе «Прикосновение к свету» мы встретились с ее недавним выпускником – чтецом Антонием Ефименко, пресс-секретарем Минской духовной семинарии.
Олег Лепешенков, СТВ:
Для кого открывает двери Минская духовная семинария?
Чтец Антоний Ефименко, пресс-секретарь Минской духовной семинарии:
Минская духовная семинария открывает свои двери для всех тех, кто хочет познавать вероучение Христово, кто хочет приобщиться к многовековой традиции. Церковь на протяжении многих столетий формировала канон, богослужение. Конечно, это богатейшая сокровищница, где каждый желающий может чему-то научиться и приобщиться к многовековой истории. Помимо образовательных программ, которые существуют в Минской духовной семинарии, в нашей духовной школе есть ряд таких образовательных курсов, которые помогают людям из внешнего мира, которые обременены житейскими заботами, на какой-то небольшой промежуток времени, период времени погрузиться в семинарские будни и приобщиться тоже к студенческой жизни. То есть на неделю побыть студентом богословских курсов или библейских курсов, исторических или курсов выходного дня. То есть духовная школа открывает свои двери для тех людей, кто думает получать образование или по крайней мере знакомится только с церковной традицией.
Олег Лепешенков:
Каково это быть студентом Минской духовной семинарии?
Чтец Антоний Ефименко:
Думается, что быть студентом духовной семинарии – это большая честь и радость. Потому что каждый студент, когда приходит в духовную школу, конечно же, проделывает такой путь перед поступлением какого-то духовного испытания, духовного искуса, когда он определяется с выбором, как он в дальнейшем будет служить этому миру, как он в дальнейшем будет служить Богу. Конечно, это все очень такой непростой процесс. Уже когда он становится студентом, тогда для него открываются совершенно новые горизонты до этого ему неведанные.
Олег Лепешенков:
Мы часто видим студентов семинарии среди тех, кто встречает гостей в монастыре. Проводит для них экскурсии, рассказывает о святынях. Какие еще послушания несут учащиеся?
Чтец Антоний Ефименко:
Студенты духовной школы несут разные послушания – это может быть послушание в просфорне, где студенты учатся выпекать просфоры. Дальше, когда они уже рукоположатся и станут священнослужителями, могут самостоятельно даже для Божественной литургии их приготавливать. Это, конечно же, церковный хор, где студенты учатся петь. В дальнейшем мы можем услышать тоже хорошие голоса в каждом проходе, где совершаются богослужения. Это, конечно же, послушания в монастыре экскурсоводов, как вы сказали, когда студенты сопровождают паломников по монастырю. Это тоже умение говорить с людьми, видеть их какие-то запросы, которые у них возникают и что-то корректировать. То есть это возможность такая подготовиться тоже к такой миссии – проповеди. У студентов также есть послушание в пресс-службе, где студенты тоже занимаются такой просветительской деятельностью. Понимаем, что сегодня без интернета уже невозможно. Свидетельствовать о Христе только соборно недостаточно. Нужно искать другие альтернативы, другие дополнительные источники, которые будут помогать в этом.
Подробности в видео.