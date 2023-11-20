Завидел ГАИ и бросился наутёк – что грозит маршрутчику, который пытался скрыться от инспекторов в Минске?

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Данный видеофрагмент был зафиксирован в 2021 году. Сотрудники ГАИ были в рейде и хотели проверить документацию и добросовестность перевозчиков. Водитель, завидев инспекторов, поспешили скрыться и сбил человека. Чем закончилась эта история и насколько часто с такими случаями сталкиваются инспекторы?
«Проблеме с перевозчиками 15 лет». Эксперт рассказала о недобросовестной конкуренции в сфере перевозок.
Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Конечно, виновное лицо получило заслуженное наказание. Перевозчики, которые ведут себя подобным образом, подвергают опасности не только работников транспортной инспекции. В опасности находятся все, кто окружает данного водителя и транспортное средство. Это нужно всем понимать. Когда водитель, подобный тому, которого мы видели, приступает к транспортной перевозке, сам факт предоставления этой услуги вызывает определенную долю переживаний.
У таких перевозчиков, как правило, присутствует масса нарушений, и таким образом он пытался избежать заслуженного наказания, ответственности за свою деятельность.