«Всё элементарно». Хватит ли людям транспорта, если запретить нелегальных перевозчиков?

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Самое популярное направление – Минск – Борисов через Смолевичи, отправление от станции метро «Восток». Там гигантские очереди. Как только оттуда уходят нелегалы, там образовываются очереди и люди не могут уехать, начинают заступаться: «Нам надо ехать, нам неважно, на чем». Как с этим бороться? Сможет ли государство заместить техникой или привлечь тех, кто может работать легально?

Алексей Жогал, директор ГП «Брестгортранс»:

Думаю, нелегалы не уйдут, а заключат договоры и будут работать. Алена Сырова, СТВ:

Хватит ли у государства мощности, если что, обойтись и без них? Александр Игнаткович, заместитель председателя Ассоциации автобусных перевозчиков:

Нет.