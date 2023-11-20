«Всё элементарно». Хватит ли людям транспорта, если запретить нелегальных перевозчиков?
Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Самое популярное направление – Минск – Борисов через Смолевичи, отправление от станции метро «Восток». Там гигантские очереди. Как только оттуда уходят нелегалы, там образовываются очереди и люди не могут уехать, начинают заступаться: «Нам надо ехать, нам неважно, на чем». Как с этим бороться? Сможет ли государство заместить техникой или привлечь тех, кто может работать легально?
Алексей Жогал, директор ГП «Брестгортранс»:
Думаю, нелегалы не уйдут, а заключат договоры и будут работать.
Алена Сырова, СТВ:
Хватит ли у государства мощности, если что, обойтись и без них?
Александр Игнаткович, заместитель председателя Ассоциации автобусных перевозчиков:
Нет.
Алена Сырова:
Пока указ не принят, есть определенный временной люфт. Государственным предприятиям срочно надо закупать авто? Привлечь инвестиции?
Александр Игнаткович:
По-моему, все элементарно. Все, естественно, должны работать в рамках закона. Так же как людям хочется уехать, не заморачиваясь вообще ни о чем – есть машина, сел, поехал – так же у перевозчиков должно быть. Ему не надо выполнять очень длинную цепочку действий, нет. Он должен прийти на этот рынок, а все просто: плати налоги, соблюдай правила. Все должно быть легко, и будет куча машин, и будут полупустые. Все будет достаточно хорошо.
Алена Сырова:
Из того, что вы слышали публично из обсуждений грядущего изменения в законодательство – оно позволит решить и такую систему отладить?
Александр Игнаткович:
Никогда не должно быть общей ответственности. Есть легальные перевозчики, которые делают все правильно и все хорошо. И они первые заинтересованы в том, чтобы нелегалов не было. Даже не государство, борются те, кто делает все хорошо и правильно.
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