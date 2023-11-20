«Им всё равно на наше законодательство». Куда идут деньги из «Яндекс.Такси»?

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:

Еще до Uber и «Яндекс» у нас были свои приложения, которые работали, только не было возможности в нашем приложении оплачивать картой. Надо понимать разницу между тем, как работают наши диспетчеры такси и тот же «Яндекс». Uber и «Яндекс» списывают деньги с карты пассажира себе на расчетный счет, раньше эти деньги уходили в Нидерланды, а затем возвращалась часть перевозчику. Наши диспетчеры работают иначе. Деньги списываются с карты пассажира и идут на расчетный счет перевозчика. Так что у нас тоже были приложения. С 2018 года Uber и «Яндекс» объединились. Не государство виновато, виноваты те люди, которые допустили такую ситуацию, когда компания не исполняет свои обязательства по закону об автомобильных перевозках. Компания заходит на рынок и говорит, что не диспетчер такси, я не буду исполнять те обязанности, которые прописаны в законе. А кто вы? Мы платформа, агрегатор, сервис. На машинах написано, что партнеры сервиса. Получилась ситуация, что виноватой остается транспортная инспекция, потому что мы видим проблему на дороге. Они контролируют то, что уже произошло. Вопрос, как это оказалось на дороге. А оно оказалось благодаря Uber и «Яндекс», которым все равно на наше законодательство и им все равно, кому отдавать заказ.

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