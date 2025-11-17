Супруги из Минска создают румбоксы, точные копии деревенских домиков. У каждого – своя история

Глядя на эти миниатюрки, многие поколения белорусов вспомнят свое детство, юность и любимые каникулы у бабушки, когда пекли блинчики в печи, ходили в лес за земляникой и пели песни под гармонь. Эти деревенские домики – колыбель воспоминаний, которая трогает до слез. Чудесные румбоксы создает семья Харко из Минска. Для Снежаны и Алексея это больше, чем хобби. Ведь каждую историю они проживают как свою.

Снежана Харко, ремесленник:

Так как мы по образованию учителя – физкультуры и иностранных языков – мы работали в школе, я с ребятами принимала участие в проекте международном. Там нужно было из ненужных материалов придумать что-то нужное. Просто использовала палочки от мороженого, чтобы что-то сделать. Сделала шкафчик, стульчик – и понеслось. Алексей Харко, ремесленник:

В стороне оставаться невозможно было. Тянулся тоже. Мы как два ремесленника сотрудничаем, делимся какими-то фишками.

Начиналось все с кукольных домиков и интерьеров по мотивам известных произведений и кинофильмов, будь то фэнтези-мир Гарри Поттера или классика Шерлока Холмса. Завели страницу в соцсетях и получили массу восторженных отзывов, а затем и заказов.

Мастерская ребят напоминает живую лабораторию. Здесь ремесленники работают проектировщиками, дизайнерами, строителями воплощают все свои умения и волшебным образом воссоздают то, что порой осталось только на фото.

Алексей Харко:

Девушка заказала домик, который находится в деревне Поречье Оршанского района. Дедушка был председателем, и там собирались все. Накрывали стол перед домом.