Супруги из Минска создают румбоксы, точные копии деревенских домиков. У каждого – своя история
Глядя на эти миниатюрки, многие поколения белорусов вспомнят свое детство, юность и любимые каникулы у бабушки, когда пекли блинчики в печи, ходили в лес за земляникой и пели песни под гармонь. Эти деревенские домики – колыбель воспоминаний, которая трогает до слез.
Чудесные румбоксы создает семья Харко из Минска. Для Снежаны и Алексея это больше, чем хобби. Ведь каждую историю они проживают как свою.
Снежана Харко, ремесленник:
Так как мы по образованию учителя – физкультуры и иностранных языков – мы работали в школе, я с ребятами принимала участие в проекте международном. Там нужно было из ненужных материалов придумать что-то нужное. Просто использовала палочки от мороженого, чтобы что-то сделать. Сделала шкафчик, стульчик – и понеслось.
Алексей Харко, ремесленник:
В стороне оставаться невозможно было. Тянулся тоже. Мы как два ремесленника сотрудничаем, делимся какими-то фишками.
Начиналось все с кукольных домиков и интерьеров по мотивам известных произведений и кинофильмов, будь то фэнтези-мир Гарри Поттера или классика Шерлока Холмса. Завели страницу в соцсетях и получили массу восторженных отзывов, а затем и заказов.
Мастерская ребят напоминает живую лабораторию. Здесь ремесленники работают проектировщиками, дизайнерами, строителями воплощают все свои умения и волшебным образом воссоздают то, что порой осталось только на фото.
Алексей Харко:
Девушка заказала домик, который находится в деревне Поречье Оршанского района. Дедушка был председателем, и там собирались все. Накрывали стол перед домом.
Алексей Харко:
Однажды просто попросили в окошко домика фотографию бабушки поставить. То есть она всегда сидела в этом окошке и смотрела на улицу.
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