Новости по тегу #Юрий Костюк

Какое мнение у таксистов, что говорят в МАРТ, как разобрались с монополией и как называли за нарушения – представители профильных ведомств и предприниматели искали ответы в студии ток-шоу «По существу».
«Мы сегодня уже видим, на кого не действует профилактика. И мы провели ряд контрольных мероприятий. Эти контрольные мероприятия, как правило, были целенаправленными, то есть мы знали, где надо работать».
В Беларуси готовятся ездить по-новому. В стране продолжают формировать реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении. Изучили новые правила.
Навести порядок в автомобильных перевозках – именно на это направлен указ Президента. Акценты на безопасность пассажиров и пресечение серых схем ведения бизнеса.
06 октября 2026 08:08
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