Прямой эфир

Новости по тегу #Юрий Костюк

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты
09 декабря 2024 19:08

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты

Транспортная инспекция изъяла 61 автомобиль за нарушения указа для таксистов – Костюк
09 декабря 2024 17:15

Транспортная инспекция изъяла 61 автомобиль за нарушения указа для таксистов – Костюк

Всё изменится 1 ноября – как будут работать таксисты в Беларуси?
06 октября 2024 17:32

Всё изменится 1 ноября – как будут работать таксисты в Беларуси?

Правила для таксистов изменились с ноября – поднимутся ли цены? Развеиваем мифы о новом указе
03 октября 2024 16:24

Правила для таксистов изменились с ноября – поднимутся ли цены? Развеиваем мифы о новом указе

В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа о перевозке пассажиров
19 августа 2024 17:41

В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа о перевозке пассажиров

Страшные ДТП с участием маршруток продолжаются! Что изменилось на белорусских дорогах?
18 февраля 2024 19:06

Страшные ДТП с участием маршруток продолжаются! Что изменилось на белорусских дорогах?

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты
20 ноября 2023 20:05

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты

Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта
20 ноября 2023 18:27

Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта

Что отрегулирует на рынке такси Указ о перевозке пассажиров? Разбираемся с экспертами
20 ноября 2023 18:18

Что отрегулирует на рынке такси Указ о перевозке пассажиров? Разбираемся с экспертами

Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?
20 ноября 2023 17:44

Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?

Завидел ГАИ и бросился наутёк – что грозит маршрутчику, который пытался скрыться от инспекторов в Минске?
20 ноября 2023 16:40

Завидел ГАИ и бросился наутёк – что грозит маршрутчику, который пытался скрыться от инспекторов в Минске?

В хозяйстве «Первомайский» построили современный профилакторий для телят
09 февраля 2023 09:04

В хозяйстве «Первомайский» построили современный профилакторий для телят