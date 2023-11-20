Лазуткин о коррупции в Беларуси: Президент жёстко обращает внимание – не воруйте, всё найдем

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас в Беларуси немножко другая власть, чем в той же России в плане доступа к материальным благам. То есть то, что ты здесь депутат – это не депутат в России. Это совсем другие деньги, это совсем другие возможности и прочее все. За счет этого гораздо меньше коррупции вокруг наших государственных должностей. То есть те, кого брали по коррупционным делам – это люди, которые горели в основном на закупах – это когда вы тендеры формируете через каких-то там родственников, которые заключают эти тендеры, зная условия первоначальные. Но если тендера нет, то вы особо ничего не украдете. То есть контролируя просто нормально закупки, вы просто уже отрезаете большой кусок всей этой коррупции. Уже не нужна какая-то там «ежовщина» или «беревщина», чтобы людей привести в чувства. Президент все время на это очень жестко достаточно обращает внимание: не воруйте, мы же все видим, все найдем.

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