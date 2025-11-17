«В моде – про естественность, про натуральность». Пообщались с белорусскими дизайнерами

Алина Трус, корреспондент:
Белорусские дизайнеры не просто в тренде, они создают современную моду. Уникальные формы и акцентные детали. Узнаем, что актуально в этом сезоне.
Алина Трус, корреспондент:
Белорусские дизайнеры не просто в тренде, они создают современную моду. Уникальные формы и акцентные детали. Узнаем, что актуально в этом сезоне.
Модельеры ищут новые подходы к привычным вещам. За разработкой одной коллекции стоят месяцы творческих поисков. Каждый сезон вносит свои стильные изменения. Порой за новыми веяниями и вовсе сложно угнаться. Но на этот раз все несколько проще. Возвращается в моду натуральность.
Ядвига Чайковская, организатор модных показов:
Сейчас, я думаю, что в моде – про естественность, про натуральность. И все уходят от многослойности. Максимально набирают популярность легкие фактуры. Все хотят сделать акцент на элегантности, на женственности.
Комфорт и элегантность – вот главный тренд. А еще индивидуальность. В этом белорусские кутюрье уверены на 100 %. Они делают акцент не просто на вещи, на детали. Важна целостность образа и эффектная подача.
Ядвига Чайковская:
Я считаю, что за Беларусью будущее, это правда. Мы работаем с очень трудным материалом, сырьем, у нас популярность набирает лен. Белорусские дизайнеры всегда делают акцент не на простоту, а на изящество. Я считаю, что у нас самые талантливые, самые сильные и самые творческие люди, которые готовы развиваться, творить и менять мир моды.
Белорусские бренды представлены не только в Беларуси. Они представлены на многих мировых площадках. Так, мы с нашим брендом в этом году выступили в Париже, затем в Милане. Сейчас мы готовим новую коллекцию женской одежды и выступим с ней в Италии в декабре.
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