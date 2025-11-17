«В моде – про естественность, про натуральность». Пообщались с белорусскими дизайнерами

Алина Трус, корреспондент: Белорусские дизайнеры не просто в тренде, они создают современную моду. Уникальные формы и акцентные детали. Узнаем, что актуально в этом сезоне.

Модельеры ищут новые подходы к привычным вещам. За разработкой одной коллекции стоят месяцы творческих поисков. Каждый сезон вносит свои стильные изменения. Порой за новыми веяниями и вовсе сложно угнаться. Но на этот раз все несколько проще. Возвращается в моду натуральность.

Ядвига Чайковская, организатор модных показов: Сейчас, я думаю, что в моде – про естественность, про натуральность. И все уходят от многослойности. Максимально набирают популярность легкие фактуры. Все хотят сделать акцент на элегантности, на женственности.

Комфорт и элегантность – вот главный тренд. А еще индивидуальность. В этом белорусские кутюрье уверены на 100 %. Они делают акцент не просто на вещи, на детали. Важна целостность образа и эффектная подача.

Ядвига Чайковская:

Я считаю, что за Беларусью будущее, это правда. Мы работаем с очень трудным материалом, сырьем, у нас популярность набирает лен. Белорусские дизайнеры всегда делают акцент не на простоту, а на изящество. Я считаю, что у нас самые талантливые, самые сильные и самые творческие люди, которые готовы развиваться, творить и менять мир моды.