Более 1700 молодых людей стали лауреатами спецфондов Президента за 30 лет суверенной Беларуси

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны наградили лауреатов специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных и учащихся, и студентов, а также по поддержке талантливой молодежи. Награды – заслуженные. Своим трудом и успехами молодежь прославляет нашу страну на мировой арене. И это не остается без внимания. Благодаря поддержке Президента на протяжении уже почти 30 лет более 1 700 молодых людей стали лауреатами специальных фондов, а более 43 тысяч получили поддержку.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Система уникальна. Она охватывает все сферы – от искусства и спорта до науки и IT.

Так, например, Павел Батура – второкурсник химического факультета БГУ – начал свой путь с побед на школьных и республиканских олимпиадах. После юноша понял, что химия ему интересна и продолжил развиваться в этом направлении. Теперь в активе Павла – серебряные медали на международных Менделеевских олимпиадах в Казахстане, Узбекистане и Китае, а также золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии. Настасья Пинчук:

Какие испытания включает в себя Олимпиада?

Павел Батура, студент Белорусского государственного университета:

Все олимпиады по химии включают в себя два этапа минимум. Всегда есть часть теоретическая – это задачи и просто задачи. Есть часть практическая. Ты приходишь в настоящую лабораторию, где уже все подготовлено. Есть лист с заданиями, краткая инструкция, что тебе нужно делать. Краткая, без подробностей, чтобы ты сам мог что-то додумать.

Звезда города Барановичи, золотая медалистка Александра Богданова окончила школу со средним баллом 10. Девушка любила математику и английский язык в школе, но ближе всего оказалась география.