Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Хотел бы сказать о перспективах реестра, который предусмотрен проектом указа Президента, и о контрольной деятельности. Реестр очень перспективен. Почему – потому что мы сегодня недооцениваем возможности каких-либо электронных систем. Мы говорим, что есть системы заказа, перевозок нерегулярных сообщений. Частники или нелегалы уже давно оценили эти перспективы, которые заложены в каких-то программных средствах. Но контроль осуществлять с помощью реестра будет тоже возможно. К примеру, можно взять базу данных диспетчера перевозок, по переданным заказам сопоставить в автоматическом режиме. И эти базы сегодня существуют, просто эти базы никто не оценивает на предмет соответствия перевозчика требованиям законодательства. Если у нас будет реестр, то в нем будет не только перевозчик, но и транспортное средство, сведения о техосмотре этого транспортного средства, страховке. В автоматическом режиме две базы компьютер сможет сопоставить.