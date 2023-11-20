Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Хотел бы сказать о перспективах реестра, который предусмотрен проектом указа Президента, и о контрольной деятельности. Реестр очень перспективен. Почему – потому что мы сегодня недооцениваем возможности каких-либо электронных систем. Мы говорим, что есть системы заказа, перевозок нерегулярных сообщений. Частники или нелегалы уже давно оценили эти перспективы, которые заложены в каких-то программных средствах. Но контроль осуществлять с помощью реестра будет тоже возможно. К примеру, можно взять базу данных диспетчера перевозок, по переданным заказам сопоставить в автоматическом режиме. И эти базы сегодня существуют, просто эти базы никто не оценивает на предмет соответствия перевозчика требованиям законодательства. Если у нас будет реестр, то в нем будет не только перевозчик, но и транспортное средство, сведения о техосмотре этого транспортного средства, страховке. В автоматическом режиме две базы компьютер сможет сопоставить.
Владельцем и оператором реестра будет транспортная инспекция, поэтому транспортная инспекция сможет оценивать все эти нарушения. Но мы должны понимать, что у нас есть своя компетенция у каждого органа. Если какое-то нарушение будет вне предела компетенции транспортной инспекции, то, конечно, такая информация будет поступать туда, куда нужно.
Базу используют, чтобы оценивать, контролировать и штрафовать. «Это будет неоценимо в вопросах наведения порядка», – отметил Юрий Костюк.
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