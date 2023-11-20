Что отрегулирует на рынке такси Указ о перевозке пассажиров? Разбираемся с экспертами

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:

Ничего не изменится с принятием Указа, если в суде не будет доказано, что «Яндекс» является диспетчером такси. От того, что транспортная инспекция и Минтранспорта утверждают, что «Яндекс» является диспетчером, ничего не меняется 5 лет. И нет никакой гарантии, что поменяется. «Яндекс» уходит от Указа, чтобы не исполнять обязанности, чтобы любому автомобилю передавать заказ. Водитель работает так, как позволяет ему работать автомобильный перевозчик. Автомобильный перевозчик работает так, как позволяет диспетчер. А диспетчер работает так, как позволяет государство. Если мы не будем контролировать работу диспетчера, то никакого порядка не будет. Этот Указ не будет работать.