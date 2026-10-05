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Новости по тегу #Общественный транспорт

Контроль в транспорте по-новому: что изменилось в Беларуси
05 октября 2026 17:12

Контроль в транспорте по-новому: что изменилось в Беларуси

Все рейды – на камеру: в Беларуси вступили в силу единые правила работы для контролеров
05 октября 2026 10:52

Все рейды – на камеру: в Беларуси вступили в силу единые правила работы для контролеров

В Минске произошло ДТП с участием автобуса и трамвая: два пассажира в больнице
02 октября 2026 12:11

В Минске произошло ДТП с участием автобуса и трамвая: два пассажира в больнице

Как развивается общественный транспорт Минска? Ответил Виталий Якубов
22 сентября 2026 08:39

Как развивается общественный транспорт Минска? Ответил Виталий Якубов

Владельцы авто в Минске 22 сентября могут бесплатно пользоваться общественным транспортом
22 сентября 2026 08:23

Владельцы авто в Минске 22 сентября могут бесплатно пользоваться общественным транспортом

22 сентября в Минске проходит акция «День без автомобиля». Рассказываем, в чем ее особенность в 2026-м
22 сентября 2026 08:18

22 сентября в Минске проходит акция «День без автомобиля». Рассказываем, в чем ее особенность в 2026-м

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске
21 сентября 2026 07:05

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске

В автобусах и троллейбусах Минска временно отключили кнопки самостоятельного открытия дверей
04 августа 2026 06:38

В автобусах и троллейбусах Минска временно отключили кнопки самостоятельного открытия дверей

«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы
03 августа 2026 17:40

«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года
07 июля 2026 18:14

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске
19 июня 2026 05:47

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске

Минусов больше! Почему не все минчане оценили кнопки открытия дверей в общественном транспорте?
01 июня 2026 18:29

Минусов больше! Почему не все минчане оценили кнопки открытия дверей в общественном транспорте?