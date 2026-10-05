Новости по тегу #Общественный транспорт

В стране новые правила контроля в общественном транспорте. Касаются они использования технических средств аудио- и видеозаписи, которые уже многие годы помогают решать спорные ситуации с пассажирами.
Особое внимание уделили защите конфиденциальных данных. Информация с портативных гаджетов надежно защищена: доступ к архивам получит строго ограниченный круг лиц, а для хранения самих видеозаписей установлен фиксированный период.
2 октября на перекрестке улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова произошло ДТП: водитель автобуса МАЗ при повороте направо не уступил дорогу трамваю, в результате чего транспортные средства столкнулись.
«Общественный транспорт – это основное направление по разгрузке города, особенно центральной его части».
Вместо билета необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
22 сентября Минск вместе со всей страной присоединится к республиканской акции «День без автомобиля» под девизом «Беларусь за чистый воздух».
Во всех районах города работают 9 «витаминных точек» в рамках акции «На работу на велосипеде».
Эксперимент, стартовавший 1 мая, поставлен на паузу.
«Минсктранс» подвел итоги опроса об адресном открытии дверей. Мнения горожан разделились почти поровну, однако перевес – на стороне противников новшества.
Вся техника – исключительно отечественного производства, сошедшая с конвейеров наших ведущих предприятий.
Впервые на маршрут № 1 вышел брендированный автобус МАЗ вместимостью 150 пассажиров. Лазурная окраска и дизайн с изображениями васильков, символа фестиваля, привлекают внимание горожан и напоминают о скором начале «Славянского базара».
Вопреки ожиданиям, немало минчан скептически отнеслись к новинке, отметив, что это не совсем оперативно в час пик и не всегда удобно для пожилых, детей, да и просто тех, у кого заняты руки.
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