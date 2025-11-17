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Оптимисты могут справиться даже с серьёзными болезнями! Узнали, почему нужно развивать психологическую устойчивость

17 ноября 2025 10:55
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Человек – сам кузнец своего счастья. Если он оптимист и силен духом, верит, что исцелится, так оно и будет, какие бы препятствия ни стояли на этом пути, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Оптимисты могут справиться даже с серьёзными болезнями! Узнали, почему нужно развивать психологическую устойчивость-2

Алена Станиславчик, психолог:
В основе лежит такое понятие, которое называется психологическая устойчивость. Это, по сути, способность человека реагировать правильно, реагировать без эмоционального провала на стресс, восстанавливаться после тяжелых событий. Есть навыки, которые можно развивать на протяжении жизни, нужно развивать, даже я сказала бы, нужно развивать, которые позволяют нам правильно реагировать в определенный момент, когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуацией, когда мы сталкиваемся с чем-то тяжелым, которое, скажем так, влияет полностью на наше эмоциональное состояние, на наше физическое здоровье. 

Подробности в видео.

# Психология

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