Сколько людей пострадало от недобросовестных перевозчиков? Представитель ГАИ привёл статистику

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Александр Войтешко, первый заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:

Если коснуться статистики ДТП, если ли бы не смолевичское ДТП, то в целом ситуация не столь критичная. На сегодня по итогам 10 месяцев статистика говорит, что доля всех ДТП с участием маршрутных транспортных средств (я говорю о ДТП, в которых погибали или получали ранения) составляет всего 5 % от всех зарегистрированных ДТП за 10 месяцев на территории Беларуси.