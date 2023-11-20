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Сколько людей пострадало от недобросовестных перевозчиков? Представитель ГАИ привёл статистику

20 ноября 2023 16:54
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Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько людей пострадало от перевозчиков?

Сколько людей пострадало от недобросовестных перевозчиков? Представитель ГАИ привёл статистику -1

Александр Войтешко, первый заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:
Если коснуться статистики ДТП, если ли бы не смолевичское ДТП, то в целом ситуация не столь критичная. На сегодня по итогам 10 месяцев статистика говорит, что доля всех ДТП с участием маршрутных транспортных средств (я говорю о ДТП, в которых погибали или получали ранения) составляет всего 5 % от всех зарегистрированных ДТП за 10 месяцев на территории Беларуси.

Подробности в видео

# Общественный транспорт # общество # Кирилл Казаков # Александр Войтешко # Фотофакт

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