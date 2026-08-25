Новости по тегу #Юрий Супранович

В Минске растет пассажиропоток: за семь месяцев 2026 года число поездок в метро увеличилось более чем на 3 %, на наземном транспорте – на 2 %.
А в метрополитене станет больше турникетов для оплаты проезда при помощи QR-кодов.
С 1 апреля начнет работать сеть маршрутов с посадкой и высадкой на остановке у станции метро «Слуцкий гостинец».
В Сухарево планируется к сдаче новое разворотное кольцо для общественного транспорта. Оно появится в районе улицы Академика Карского.
Абсолютно новый, обеспечивающий всем комфортным и безопасным условиям вагон «Минск-2024».
Для жителей Минска одним из самых главных подарков становятся новые маршруты общественного транспорта, новые единицы подвижного состава. Как Минск развивается в этом направлении?
На время проведения городских мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Минске будет изменено и движение общественного транспорта.
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