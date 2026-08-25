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Новости по тегу #Юрий Супранович

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов
25 августа 2026 07:24

В Минске запускают новые маршруты транспорта для жителей новых микрорайонов

В столичном наземном транспорте планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой
07 апреля 2025 19:08

В столичном наземном транспорте планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой

С запуском новых станций в Минске изменятся маршруты общественного транспорта
16 марта 2025 08:13

С запуском новых станций в Минске изменятся маршруты общественного транспорта

В Минске изменится маршрутная сеть наземного транспорта
10 декабря 2024 18:57

В Минске изменится маршрутная сеть наземного транспорта

Ожидаем 28 вагонов метро – Юрий Супранович рассказал о развитие общественного транспорта
24 сентября 2024 18:19

Ожидаем 28 вагонов метро – Юрий Супранович рассказал о развитие общественного транспорта

«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?
14 сентября 2024 11:45

«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске
05 сентября 2024 17:36

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске

В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа о перевозке пассажиров
19 августа 2024 17:41

В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа о перевозке пассажиров

«Минсктранс» выдал свыше 240 тысяч льготных проездных организациям Минска
08 августа 2024 17:57

«Минсктранс» выдал свыше 240 тысяч льготных проездных организациям Минска

В Минске оптимизируют работу общественного транспорта – какие изменения внесли?
17 июня 2024 17:28

В Минске оптимизируют работу общественного транспорта – какие изменения внесли?

В Минске обсудили тему безопасности и качества работы маршрутных такси
25 января 2024 17:49

В Минске обсудили тему безопасности и качества работы маршрутных такси

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты
20 ноября 2023 20:05

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты