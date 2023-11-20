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Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта

20 ноября 2023 18:27
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Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

«Им все равно на наше законодательство». Куда идут деньги из «Яндекс.Такси»?

Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта-1

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Диспетчер в случае передачи заказов в нарушение норм законодательства, его нахождение в реестре будет ограничено на определенный срок. Если он допустит какие-то более жесткие нарушения, он может быть исключен на срок до шести месяцев из реестра. И если он будет продолжать осуществлять деятельность на территории Республики Беларусь, эта деятельность будет являться незаконной предпринимательской деятельностью, и будет предусматривать вплоть до конфискации дохода, полученного в результате такой деятельности. И решать это будет суд.

Почему работу «Яндекс.Такси» могут приостановить в Беларуси – комментарий представителя Минтранспорта-4

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:
Когда пойдем в суд? «Яндекс» не признает себя диспетчером с 2019 года.

Юрий Костюк:
Если «Яндекс» не было на территории Республики Беларусь, то и в суд не было нельзя. С момента появления его на территории Республики Беларусь такая возможность появляется.

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# Общественный транспорт # общество # Юрий Костюк # Дмитрий Боган # Фотофакт

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