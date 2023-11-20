Чтобы работать в Беларуси, «Яндекс» должен будет стать диспетчером? Отвечает специалист

Алена Сырова, СТВ: Такси тоже относятся к тем, кто осуществляет нерегулярные перевозки. Как создание реестра отразится на них? Решит ли вопросы?

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

На мой взгляд, это решит практически все вопросы. Сегодня законодательство содержит обязанность диспетчера передавать заказы водителям автомобилей такси, способным выполнить заказ. Но диспетчер фактически сегодня не отслеживает, кто получает заказ, кто его выполняет. Физически не может этого сделать.

Реестр эти пробелы устранит. Есть сегодня возможность с помощью алгоритмов программного обеспечения сделать так, чтобы по договору, который заключают между собой диспетчер и перевозчик, диспетчер все-таки видел транспортные средства, которые привлекает перевозчик.

Алена Сырова:

То есть «Яндекс», чтобы работать, должен будет стать диспетчером?

Юрий Костюк:

Есть такое понятие, как притворная деятельность. На наш взгляд, суждение о том, что «Яндекс» не является диспетчером – это и есть притворная деятельность. Фактически это диспетчер. «Яндекс» сегодня получает деньги не за какие-то килобайты, которые передал по информационной системам, он получает сегодня процент от стоимости перевозки. Это говорит о том, что он передает заказ на перевозку.