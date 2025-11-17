Более 200 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала 2025-го

Более 200 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала 2025 года. Чаще всего в нашу страну приезжают туристы из Латвии, Литвы и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца нынешнего года. Беларуси есть чем удивить даже самого искушенного путешественника.

Ноябрь в стране объявлен месяцем охотничьего туризма. В 2025 году зарегистрировано более тысячи специализированных туров. Гостям предлагают услуги по организации охоты, а также комфортное размещение в гостиничных комплексах.