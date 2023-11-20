Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы – узнали о впечатлениях
Новости Беларуси. Новобранцы становятся настоящими солдатами. Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чему за несколько недель научились бойцы в войсковой части, которая с воздуха защищает Белорусскую атомную электростанцию?
Плац войсковой части гвардейского зенитного ракетного полка в Островецком районе. Здесь новобранцы постигают азы военного искусства – строевую подготовку. Буквально несколько дней остается до их первого «экзамена» –церемонии принятия военной присяги. Момент ответственный, важно отработать все до автоматизма.
Александр Лизгунов, военнослужащий 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:
Служится супер, сложности возникали только на первой неделе – акклиматизация, новое место, незнакомые люди, новый коллектив. После первой вторая неделя супер, никаких сложностей не возникало. Все нравится, кормят хорошо.
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