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Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы – узнали о впечатлениях

20 ноября 2023 19:43
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Новости Беларуси. Новобранцы становятся настоящими солдатами. Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чему за несколько недель научились бойцы в войсковой части, которая с воздуха защищает Белорусскую атомную электростанцию?

Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы – узнали о впечатлениях-1

Плац войсковой части гвардейского зенитного ракетного полка в Островецком районе. Здесь новобранцы постигают азы военного искусства – строевую подготовку. Буквально несколько дней остается до их первого «экзамена» –церемонии принятия военной присяги. Момент ответственный, важно отработать все до автоматизма.

Новое пополнение белорусской армии осваивает азы военной службы – узнали о впечатлениях-4

Александр Лизгунов, военнослужащий 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:
Служится супер, сложности возникали только на первой неделе – акклиматизация, новое место, незнакомые люди, новый коллектив. После первой вторая неделя супер, никаких сложностей не возникало. Все нравится, кормят хорошо.

Подробнее в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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