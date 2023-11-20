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«Проблеме с перевозчиками 15 лет». Эксперт о недобросовестной конкуренции в сфере перевозок

20 ноября 2023 16:25
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Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

«Проблеме с перевозчиками 15 лет». Эксперт о недобросовестной конкуренции в сфере перевозок-1

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:
Проблеме с перевозчиками 15 лет. Злоупотребляя тем пробелом в праве, которое существует в законодательных, нормативных актах, недобросовестные участники начали занимать эти ниши. Есть хорошее высказывание, что незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание – очень даже. Они постоянно пользовались этим правом, злоупотребляли, что ты считаешься добросовестным по умолчанию. На отдельных направлениях существовали 1990-е.

Кирилл Казаков, СТВ:
А мне как пассажиру какая разница? Приехала маршрутка, я поехал дешевле. И что?

Екатерина Станкевич:
У нас это основная проблема. Здесь пассажир был в неведении. Нашумевшее ДТП под Смолевичами, 14 жизней ушло, чтобы обратили внимание на всю проблематику. Погибло 14 человек по причине того, что грузовик оказался на встречной полосе из-за поломанного рессора. С 2003 года этот автопарк, которому принадлежит грузовик, постоянно грабили эти нелегалы. Автопарки возили только льготников, а платных пассажиров у них забирали. Рано или поздно дефицит бюджета будет накапливаться...

Подробности в видео

# Общественный транспорт # общество # Екатерина Станкевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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