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Президиум Совета Республики осудил бомбардировку гражданской инфраструктуры в Газе

20 ноября 2023 19:56
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Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси принял заявление в связи с многочисленными жертвами среди мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президиум Совета Республики осудил бомбардировку гражданской инфраструктуры в Газе-1

В документе подчеркивается: «Мы решительно осуждаем нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая лагеря беженцев, госпитали, школы. Это настоящая мировая трагедия, когда в результате обстрелов гибнут ни в чем не повинные люди, а число жертв атак уже более 12 тысяч человек, и подавляющее большинство из них – дети и женщины. В секторе Газа погибло около пяти тысяч детей, что превышает число убитых детей в вооруженных конфликтах во всем мире в последние годы».

Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси призывает парламентариев и парламентские структуры выступить в защиту гражданского населения и присоединиться к обращениям о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

# Палестина-Израиль # общество # Фотофакт

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