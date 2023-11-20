Президиум Совета Республики осудил бомбардировку гражданской инфраструктуры в Газе

В документе подчеркивается: «Мы решительно осуждаем нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая лагеря беженцев, госпитали, школы. Это настоящая мировая трагедия, когда в результате обстрелов гибнут ни в чем не повинные люди, а число жертв атак уже более 12 тысяч человек, и подавляющее большинство из них – дети и женщины. В секторе Газа погибло около пяти тысяч детей, что превышает число убитых детей в вооруженных конфликтах во всем мире в последние годы».

Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси призывает парламентариев и парламентские структуры выступить в защиту гражданского населения и присоединиться к обращениям о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.