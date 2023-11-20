99% приехало без терминала. Какой процент нелегальных такси в Минске?

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Какое количество в Минске легальных и нелегальных такси в процентном соотношении?

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:

Мы в январе – марте сделали 428 заказов. Два автомобиля увидели нас и уехали, остальные приехали на заказ. Мы задавали вопросы, можем ли мы рассчитаться по карте, получить в конце чек и видели внешнее оформление. Мы не проверяющие органы, поэтому не могли спросить про страховку и полугодовой техосмотр, курсы такси. Это компании «Яндекс», Uber и «Яндекс» приложения. Результаты: 78 % приехало без внешнего оформления, 92 % приехало без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, 99 % приехало без терминала. Фактически, из 400 машин одна, наверное, только могла выполнить. И то неизвестно, есть ли у нее страховка на пассажира, техосмотр, курсы и трудовой договор с перевозчиком. Алена Сырова, СТВ:

Сотрудники ГАИ могут остановить любое транспортное средство и проверить. Дмитрий Боган:

Они это не проверяют.