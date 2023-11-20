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99% приехало без терминала. Какой процент нелегальных такси в Минске?

20 ноября 2023 18:24
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Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Какое количество в Минске легальных и нелегальных такси в процентном соотношении?

99% приехало без терминала. Какой процент нелегальных такси в Минске?-1

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:
Мы в январе – марте сделали 428 заказов. Два автомобиля увидели нас и уехали, остальные приехали на заказ. Мы задавали вопросы, можем ли мы рассчитаться по карте, получить в конце чек и видели внешнее оформление. Мы не проверяющие органы, поэтому не могли спросить про страховку и полугодовой техосмотр, курсы такси.

Это компании «Яндекс», Uber и «Яндекс» приложения. Результаты: 78 % приехало без внешнего оформления, 92 % приехало без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, 99 % приехало без терминала. Фактически, из 400 машин одна, наверное, только могла выполнить. И то неизвестно, есть ли у нее страховка на пассажира, техосмотр, курсы и трудовой договор с перевозчиком.

Алена Сырова, СТВ:
Сотрудники ГАИ могут остановить любое транспортное средство и проверить.

Дмитрий Боган:
Они это не проверяют.

99% приехало без терминала. Какой процент нелегальных такси в Минске?-4

Александр Войтешко, первый заместитель начальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси:
Мы не проверяем. Мы не знаем, такси ли это. Они сегодня не имеют светографической окраски в большинстве своем, мы их идентифицируем как обычный легковой автомобиль. И понять, осуществляет он в этот момент перевозку пассажира или нет – мы не спрашиваем. Поэтому мы проверяем лишь документы, предусмотренные правилами дорожного движения.

Алена Сырова:
Техосмотр, условно говоря?

Дмитрий Боган:
Нет, техосмотр тоже не проверяют. Они проверяют два года, а техосмотр в такси – полгода!

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# Такси Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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