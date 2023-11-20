Беларусь потеряла 7,5 млн из-за неуплаченных налогов от перевозчиков – представитель КГК

Шашечки раздора. Почему некоторым перевозчикам закон не писан? К чему приводят гонки за пассажирами? Что значит работать по серой схеме? На ком везут и на чем едем – разобрали резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

За 9 месяцев не уплачено в бюджет 7,5 миллиона, установлено органами финансовых расходов.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть Беларусь потеряла примерно 3 миллиона долларов из-за того, что кто-то с января по сентябрь поездил?

Дмитрий Дягилев:

Налоги – это одно. А второе – нет здоровой конкуренции. Как государственное предприятие может конкурировать с частником, который каждый раз придумывает какую-то схему, чтобы только не платить. Были такие ситуации: граждане Туркменистана организовали бизнес в Минске. Проработали меньше года, сумма неуплаченных налогов – более 1,5 миллиона. Они вообще ничего в бюджет не заплатили. У них более тысячи машин.