Евгений Пустовой: «Демонизируя, делают из нас общеевропейское пугало. А мы – общеевропейский миротворец»

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Давайте вспомним 2015 год и вот это фото. Тогда этот кадр буквально шокировал мир (подробнее в видеоматериале). Трехлетний Айлан Курди бежал из Сирии вместе с семьей, но лодка перевернулась. Вместе с мальчиком погибли его брат и мать малышей. Эта история заставила европейское общество пересмотреть свои подходы к мигрантам. До 2015-го их буквально отпихивали от своих берегов, то есть, мягко говоря, их не ждали. Но после этого случая и шумихи в прессе в ЕС пересмотрели подходы и выдавили-таки из себя слово «вэлком». Правда, спустя шесть лет есть стойкое ощущение, что говорилось это слово сквозь зубы. Сильно это все отдает лицемерием, особенно после инцидента на границе с Литвой и отсутствием как таковой жесткой реакции на него со стороны Евросоюза. Так кто же виноват в миграционном кризисе? Евгений Пустовой рассуждает на тему.

Евгений Пустовой, СТВ:

Люди теперь стали живыми мишенями европейской демократии. А все началось вот с этой пробирки – пробирка Колина Пауэлла. Именно с этого момента просто коллективный Запад перестал церемониться с другим миром. Пришло время политических фейков. Время пробирочной демократии, выращенной в лабораториях Вашингтона и Брюсселя. До этого соблюдали хоть какой-то ритуал. Демократии. До развала Союза – противовеса на геополитических весах – самым брутальным поступком считалась выходка Хрущева. Тогда мы еще могли показать кузькину мать. А при Ельцине уже нам пытались указывать место. Югославии получилось указать место, Беларусь до сих пор пытаются загнать в стойло для послушных стран. Не выходит. Евгений Пустовой:

Поэтому демонизируя, делают из нас общеевропейское пугало. А мы – общеевропейский миротворец. Неистеричная из-за пандемии, ухоженная страна. Может поэтому и европейские элитки сделали все, чтобы запретить полеты европейцев в «апошнюю дыктатуру» Европы. Один визит в Беларусь любого блогера просто сведет на нет все грязные чаяния европейской пропаганды о Минске. Николай Щёкин: коллективный Запад сейчас молчит, закрывая глаза на преступления, которые можно охарактеризовать как военные

Евгений Пустовой:

Порция очередной лжи – Лукашенко давит Литву ближневосточными мигрантами. Первое – ну это какой авторитет надо иметь, чтобы людей другой культуры – свободолюбивой ближневосточной цивилизации – мобилизировать на крестовый поход против прихвостней современных тевтонов. Такого лидера надо боготворить. И второе – что это за государство, где из-за пары сотен мигрантов надо вводить чрезвычайное положение, кричать о политическом кризисе и просить ввести армию НАТО? Это не государство – это истеричное образование на землях, принадлежащих нашим предкам. Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

Евгений Пустовой:

Давайте вспомним, сколько десятков тысяч украинцев мы приютили. Приютили, как своих. Людей брали на работу и давали жилье даже без документов. И мы... последняя диктатура Европы. А «хорошист» из второсортной лиги Европейского союза Литва огородил людей, как скот. Отняла у них даже личные телефоны, а мусульманских женщин поселили вместе с мужчинами. А затем просто устроила охоту на людей. Отняли паспорта. Беременных женщин и детей, про мужчин я уже не говорю – сначала избили, а затем с оружием и собаками погнали в сторону Беларуси. Ужас! ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека молчит. Зато наш Президент сказал. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. Александр Лукашенко об отношении к мигрантам в Литве

Евгений Пустовой:

И это демократия, держащая за когти американских ястребов? Как же так? Поэтому мои коллеги обзвонили все телефоны пограничной службы Литвы. Не торопятся они там работать. А когда сняли трубку и услышали «Звонят из Беларуси», вот какая реакция последовала. Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ, читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Вот он – памятник демократии. Это стало личной трагедией для почти 30 беженцев. А представляете, как одна пробирка взбаламутила традиционный уклад сотен миллионов людей? Сначала украли у них страну, а потом решили пригласить в качестве остарбайтеров. Война – залог бесплатных рабов. Англосаксонский, теперь брюсселе-вашингтонский мир капитализма, только так и умеет жить.