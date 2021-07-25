Евгений Пустовой: «Демонизируя, делают из нас общеевропейское пугало. А мы – общеевропейский миротворец»
Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Давайте вспомним 2015 год и вот это фото. Тогда этот кадр буквально шокировал мир (подробнее в видеоматериале). Трехлетний Айлан Курди бежал из Сирии вместе с семьей, но лодка перевернулась. Вместе с мальчиком погибли его брат и мать малышей.
Эта история заставила европейское общество пересмотреть свои подходы к мигрантам. До 2015-го их буквально отпихивали от своих берегов, то есть, мягко говоря, их не ждали. Но после этого случая и шумихи в прессе в ЕС пересмотрели подходы и выдавили-таки из себя слово «вэлком». Правда, спустя шесть лет есть стойкое ощущение, что говорилось это слово сквозь зубы. Сильно это все отдает лицемерием, особенно после инцидента на границе с Литвой и отсутствием как таковой жесткой реакции на него со стороны Евросоюза.
Так кто же виноват в миграционном кризисе? Евгений Пустовой рассуждает на тему.
Евгений Пустовой, СТВ:
Люди теперь стали живыми мишенями европейской демократии. А все началось вот с этой пробирки – пробирка Колина Пауэлла. Именно с этого момента просто коллективный Запад перестал церемониться с другим миром. Пришло время политических фейков. Время пробирочной демократии, выращенной в лабораториях Вашингтона и Брюсселя. До этого соблюдали хоть какой-то ритуал. Демократии.
До развала Союза – противовеса на геополитических весах – самым брутальным поступком считалась выходка Хрущева. Тогда мы еще могли показать кузькину мать. А при Ельцине уже нам пытались указывать место. Югославии получилось указать место, Беларусь до сих пор пытаются загнать в стойло для послушных стран. Не выходит.
Евгений Пустовой:
Поэтому демонизируя, делают из нас общеевропейское пугало. А мы – общеевропейский миротворец. Неистеричная из-за пандемии, ухоженная страна. Может поэтому и европейские элитки сделали все, чтобы запретить полеты европейцев в «апошнюю дыктатуру» Европы. Один визит в Беларусь любого блогера просто сведет на нет все грязные чаяния европейской пропаганды о Минске.
Николай Щёкин: коллективный Запад сейчас молчит, закрывая глаза на преступления, которые можно охарактеризовать как военные
Евгений Пустовой:
Порция очередной лжи – Лукашенко давит Литву ближневосточными мигрантами. Первое – ну это какой авторитет надо иметь, чтобы людей другой культуры – свободолюбивой ближневосточной цивилизации – мобилизировать на крестовый поход против прихвостней современных тевтонов. Такого лидера надо боготворить.
И второе – что это за государство, где из-за пары сотен мигрантов надо вводить чрезвычайное положение, кричать о политическом кризисе и просить ввести армию НАТО? Это не государство – это истеричное образование на землях, принадлежащих нашим предкам.
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Евгений Пустовой:
Давайте вспомним, сколько десятков тысяч украинцев мы приютили. Приютили, как своих. Людей брали на работу и давали жилье даже без документов. И мы... последняя диктатура Европы. А «хорошист» из второсортной лиги Европейского союза Литва огородил людей, как скот. Отняла у них даже личные телефоны, а мусульманских женщин поселили вместе с мужчинами. А затем просто устроила охоту на людей. Отняли паспорта. Беременных женщин и детей, про мужчин я уже не говорю – сначала избили, а затем с оружием и собаками погнали в сторону Беларуси. Ужас! ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека молчит. Зато наш Президент сказал.
«Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. Александр Лукашенко об отношении к мигрантам в Литве
Евгений Пустовой:
И это демократия, держащая за когти американских ястребов? Как же так? Поэтому мои коллеги обзвонили все телефоны пограничной службы Литвы. Не торопятся они там работать. А когда сняли трубку и услышали «Звонят из Беларуси», вот какая реакция последовала.
Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ, читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Вот таким зверским способом Литва решает миграционную проблему. В общем-то, повторяется кризис 2015 года. Литва – это обслуга старого Евросоюза, ну и США. Экономики нет. Свои граждане стали трудовыми мигрантами. А тут еще не граждане, да еще с Ближнего Востока. А мы же понимаем: литовцы националистичны по сути.
Литва – это Освенцим 2.0. Зондеркоманды хладнокровно списывали своих жертв на борьбу за чистоту расы. Холуи и подкаблучники современного неонацистского режима – литовское правительство – списывает все свои ошибки на белорусского лидера. Ну надо же сказать что-то своим избирателям. Но люди там все понимают.
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Евгений Пустовой:
Ну можно же жить в мире. Этноконфессиональном. Беларусь это демонстрирует, за это призывает. Защищала собой всю Европу – не первый раз. А нам в ответ – террор и санкции. Стереть. Ну хорошо, попробуйте без нас. Ну как? Понравилось. Только убивать и можете. Убивать и разрушать.
Евгений Пустовой:
Вот он – памятник демократии. Это стало личной трагедией для почти 30 беженцев. А представляете, как одна пробирка взбаламутила традиционный уклад сотен миллионов людей? Сначала украли у них страну, а потом решили пригласить в качестве остарбайтеров. Война – залог бесплатных рабов. Англосаксонский, теперь брюсселе-вашингтонский мир капитализма, только так и умеет жить.
Евгений Пустовой:
Вот оно – современное лицо Евросоюза. Ничего не меняется. Как был колониальный нацизм, так и остался. А название «демократия» – это как маска при COVID – сколько не носи ее, от проблемы не спрячешься. Это просто деменция коллективного Запада. Как и до этого многие империи зла, инфернальной хитрости, распущенности и разврата канули в бездну, потому и стреляют по беременным женщинам и детям Востока. Ничего сверхъестественного, у своих же детей Запад будущее уже украл.