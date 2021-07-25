Николай Щёкин: коллективный Запад сейчас молчит, закрывая глаза на преступления, которые можно охарактеризовать как военные

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Люди теперь стали живыми мишенями европейской демократии. А все началось вот с этой пробирки – пробирка Колина Пауэлла. Именно с этого момента просто коллективный Запад перестал церемониться с другим миром. Пришло время политических фейков. Время пробирочной демократии, выращенной в лабораториях Вашингтона и Брюсселя. До этого соблюдали хоть какой-то ритуал. Демократии.