Николай Щёкин: коллективный Запад сейчас молчит, закрывая глаза на преступления, которые можно охарактеризовать как военные

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Люди теперь стали живыми мишенями европейской демократии. А все началось вот с этой пробирки – пробирка Колина Пауэлла. Именно с этого момента просто коллективный Запад перестал церемониться с другим миром. Пришло время политических фейков. Время пробирочной демократии, выращенной в лабораториях Вашингтона и Брюсселя. До этого соблюдали хоть какой-то ритуал. Демократии.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Своей алчностью, надменностью, хамством прибалтийские страны и Польша развязали гибридную войну на границе дружественного государства. Причем что поражает: в основе этой войны, которую нам объявили, лежит нацистская идеология. Коллективный Запад просто сейчас молчит, при этом закрывая глаза на преступления, которые можно охарактеризовать как военные преступления. Думаю, что руководители этих стран должны понести полную ответственность за то, что они делают.