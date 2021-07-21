«Даже тему не будете слушать?» Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.

Уже третий день литовская сторона не дает никаких официальных комментариев. Ничего о ситуации не говорит и правительственная пресса. Наши журналисты попытались получить комментарий у представителей различных государственных структур, однако на звонки из Беларуси литовцы не отвечают.