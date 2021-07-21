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«Даже тему не будете слушать?» Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ

21 июля 2021 13:23
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Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.

Уже третий день литовская сторона не дает никаких официальных комментариев. Ничего о ситуации не говорит и правительственная пресса. Наши журналисты попытались получить комментарий у представителей различных государственных структур, однако на звонки из Беларуси литовцы не отвечают.

«Даже тему не будете слушать?» Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ-1

Меня зовут Ксения, я журналист белорусского телеканала. Хочу задать вам несколько вопросов. Могу я задать вам вопросы?
Без комментариев.
Не будете комментировать?
Нет.
И даже тему не будете слушать?
Нет.
А почему, могу узнать?
Счастливо.

Сейчас граждан Ирака приютила Беларусь.

«Даже тему не будете слушать?» Как в Литве ответили на звонок журналистов СТВ-4

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# Беженцы # общество # Ксения Худолей # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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