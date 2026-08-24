Во Франции с 1 сентября учащимся лицеев запретят использовать мобильные телефоны

Во Франции решили устроить старшеклассникам радикальный цифровой детокс. С 1 сентября во всех лицеях страны официально запретят использовать мобильных телефонов на протяжении всего учебного дня. Соответствующий закон Эммануэль Макрон подписал прямо перед стартом занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь подросткам придется сдавать гаджеты перед уроками или опечатывать их в специальные чехлы. Власти рассчитывают победить кибербуллинг и заставить учеников общаться вживую.