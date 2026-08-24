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Во Франции с 1 сентября учащимся лицеев запретят использовать мобильные телефоны

24 августа 2026 19:54
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Во Франции решили устроить старшеклассникам радикальный цифровой детокс. С 1 сентября во всех лицеях страны официально запретят использовать мобильных телефонов на протяжении всего учебного дня. Соответствующий закон Эммануэль Макрон подписал прямо перед стартом занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь подросткам придется сдавать гаджеты перед уроками или опечатывать их в специальные чехлы. Власти рассчитывают победить кибербуллинг и заставить учеников общаться вживую.

Во Франции с 1 сентября учащимся лицеев запретят использовать мобильные телефоны-2

Впрочем, руководство школ от такой спешки не в восторге. Руководители лицеев жалуются, что не успели изменить внутренние правила, а покупка шкафчиков для одного заведения обходится в 40 тысяч евро. К тому же старшеклассники привыкли смотреть расписание через приложения, так что на полноценное внедрение запрета уйдет до года.

Изначально проект был еще суровее и запрещал детям до 15 лет доступ в социальные сети. Но данную часть Конституционный совет отменил из-за нарушения прав, так что переработать ее обещают только к 2027 году.

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# Международная политика

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