Владислава Лавор завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике (U-17)

Владислава Лавор – победительница чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Белоруска стала сильнейшей на континенте в категории до 61-ого килограмма среди спортсменок до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке соотечественница оказалась четвертой, но в толчке совершила три удачные попытки на 95, 105 и 110 килограммов, благодаря чему завоевала «малую золотую» медаль в этом упражнении. Сумма двоеборья составила 190 килограммов и это также лучший результат и первое место на пьедестале.

Призовую тройку дополнили представительницы Турции и Германии. Среди юношей до 15 лет малую и большую бронзу завоевал Владислав Масюро. Во вторник борьбу за награды поведет Анастасия Власова.