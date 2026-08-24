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Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»

24 августа 2026 19:38
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В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Олег Козаредов, председатель правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.

Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Олег Козаредов, председатель правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
Приветствую, очень рад видеть.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Очень рад видеть земляка и первого банкира в нашей программе.

Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Олег Козаредов:
Приготовим вместе с вами колдуны по-россонски.

Александр Осенко:
А теперь эксклюзивчик.

Олег Козаредов:
Помощником комбайнера очень хотелось, но не проходил тендерный отбор.

Александр Осенко:
Как повернулось, что вы перешли в банковскую сферу?

Олег Козаредов:
Социальный лифт работает, когда ты не ленишься.

Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
А что бы вы теперь сказали тому парню, который учился в техникуме?

Олег Козаредов:
Правильной дорогой ты пошел, товарищ.

Александр Осенко:
Расскажите, пожалуйста, про свою семью.

Олег Козаредов:
Пять Козаредовых, не считая собаки. Если ты вместе с семьей – это твое место силы.

Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Какие направления вы курируете в Мингорсовете?

Олег Козаредов:
Мне импонирует и радуюсь, когда приходят с предложениями по развитию. Проталкиваем, продвигаем и поддерживаем.

Александр Осенко:
Знаете, это очень вкусно.

Олег Козаредов:
Супруга сказала: «Будешь готовить часто».

Александр Осенко:
Вот оно как.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 30 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь. 

# Александр Осенко

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