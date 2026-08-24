Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Олег Козаредов, председатель правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.
В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Олег Козаредов, председатель правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.
Олег Козаредов, председатель правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
Приветствую, очень рад видеть.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень рад видеть земляка и первого банкира в нашей программе.
Олег Козаредов:
Приготовим вместе с вами колдуны по-россонски.
Александр Осенко:
А теперь эксклюзивчик.
Олег Козаредов:
Помощником комбайнера очень хотелось, но не проходил тендерный отбор.
Александр Осенко:
Как повернулось, что вы перешли в банковскую сферу?
Олег Козаредов:
Социальный лифт работает, когда ты не ленишься.
Александр Осенко:
А что бы вы теперь сказали тому парню, который учился в техникуме?
Олег Козаредов:
Правильной дорогой ты пошел, товарищ.
Александр Осенко:
Расскажите, пожалуйста, про свою семью.
Олег Козаредов:
Пять Козаредовых, не считая собаки. Если ты вместе с семьей – это твое место силы.
Александр Осенко:
Какие направления вы курируете в Мингорсовете?
Олег Козаредов:
Мне импонирует и радуюсь, когда приходят с предложениями по развитию. Проталкиваем, продвигаем и поддерживаем.
Александр Осенко:
Знаете, это очень вкусно.
Олег Козаредов:
Супруга сказала: «Будешь готовить часто».
Александр Осенко:
Вот оно как.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 30 августа, в 10:15 на РТР-Беларусь.