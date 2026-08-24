Как работа на земле помогла в управлении крупным белорусским банком? Олег Козаредов – в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Очень рад видеть земляка и первого банкира в нашей программе.

Олег Козаредов: Социальный лифт работает, когда ты не ленишься.

Александр Осенко: Как повернулось, что вы перешли в банковскую сферу?

Олег Козаредов: Помощником комбайнера очень хотелось, но не проходил тендерный отбор.

Александр Осенко: А теперь эксклюзивчик.

Олег Козаредов: Приготовим вместе с вами колдуны по-россонски.

Александр Осенко:

А что бы вы теперь сказали тому парню, который учился в техникуме?

Олег Козаредов:

Правильной дорогой ты пошел, товарищ.

Александр Осенко:

Расскажите, пожалуйста, про свою семью.

Олег Козаредов:

Пять Козаредовых, не считая собаки. Если ты вместе с семьей – это твое место силы.