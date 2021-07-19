28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.
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Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.
С подробностями Вадим Смоляк из Лиды.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. Иностранцы заявили, что являются гражданами Ирака.
В ходе опроса группы они заявили, что находились на территории Литовской Республики в лагере для содержания беженцев. Позже они пояснили пограничникам, что их буквально вывезли к границе с нашей страной и «под дулом оружия местные литовские пограничники заставили дойти до границы, пересечь ее и уже оказаться на территории Беларуси».
Граждане Ирака находятся в состоянии сильной усталости и не могут нормально разговаривать. Их отправили в столовую, чтобы они могли подкрепиться, после чего они переедут в местный отель для того, чтобы отдохнуть. Как они сами пояснили, они не спали более двух суток. Затем они будут давать показания.
Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь». Подробнее здесь.