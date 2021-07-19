28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.

Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. Иностранцы заявили, что являются гражданами Ирака.

В ходе опроса группы они заявили, что находились на территории Литовской Республики в лагере для содержания беженцев. Позже они пояснили пограничникам, что их буквально вывезли к границе с нашей страной и «под дулом оружия местные литовские пограничники заставили дойти до границы, пересечь ее и уже оказаться на территории Беларуси».