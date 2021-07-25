«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов перед самим собой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси свыше тысячи студотрядов, где работу получили около 30 тысяч подростков. Но это не единственный маршрут для юных «карьеристов». Устроиться на первое рабочее место может каждый желающий с 14 лет с разрешения родителей и с 16 лет – самостоятельно. И твои карманные деньги уже в кармане.

– Я в первый раз. Что вы мне можете подсказать?

– Вы хотите покушать плотно или перекусить?

– Перекусить.

Знакомьтесь, это Валерия Алексиюк. Уже второе лето девушка подрабатывает в кафе быстрого питания. Работает по шесть часов и два через два. Говорит, для нее это способ прокачать навыки общительности и ощутить финансовую независимость.