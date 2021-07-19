Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»

Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников.

Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.

19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. Иностранцы заявили, что являются гражданами Ирака.

Почему они оказались на территории Беларуси, мы узнали у них самих. Они довольно плохо говорят по-английски, но мы выяснили самые основные подробности.