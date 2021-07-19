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Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»

19 июля 2021 17:13
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Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»-1

19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.

Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.

С подробностями Вадим Смоляк из Лиды.

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»-4

Вадим Смоляк, корреспондент:
Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. Иностранцы заявили, что являются гражданами Ирака.

Почему они оказались на территории Беларуси, мы узнали у них самих. Они довольно плохо говорят по-английски, но мы выяснили самые основные подробности.

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»-7

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»-9

Я пошла в полицию. Полиция спросила: «Почему ты здесь?» Я ответила, что стою здесь, потому что в Ираке я несчастна. Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь».

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Вадим Смоляк # Фотофакт

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