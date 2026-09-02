Новости по тегу #Юрий Шевцов

Лаос предложил Беларуси плотно поработать в сфере добычи полезных ископаемых, включая совместную разработку месторождений и запуск высокотехнологичных производств.
Отчеты о проделанной работе и о планах на будущее давали главные тренеры Игорь Папруга и Юрий Шевцов.
«Звонок Трампа и возможный визит сюда Трампа – он для многих в мире будет звоночком в ту сторону, что Беларусь обладает неким миротворческим потенциалом в этом конфликте».
Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Минск настроен на продуктивную работу.
«Был момент в 90-х годах, когда вообще пакистанский заказ на трактора спас МТЗ, можно сказать, от закрытия».
«То есть важный, хотя и второстепенный для БРИКС вопрос демонстрации того, что невозможно Западу своими усилиями какую бы то ни было страну отправить в эффективный режим санкций», – добавил эксперт.
Глава государства в Астане провел переговоры с Си Цзиньпином. А теперь с визитом в Минск приехал премьер Госсовета КНР. Его уже назвали историческим событием. Хотя взаимодействию Минска и Пекина, лично Александра Лукашенко и Си Цзиньпина можно только позавидовать, что некоторые и делают.
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