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Новости по тегу #Юрий Шевцов

Это богатая на природные ресурсы страна – политолог о сотрудничестве Беларуси и Лаоса
02 сентября 2026 11:10

Это богатая на природные ресурсы страна – политолог о сотрудничестве Беларуси и Лаоса

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?
28 октября 2025 19:49

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?

Трамп хочет встретиться с Лукашенко! Политический аналитик – о возможном визите лидера США
16 августа 2025 17:45

Трамп хочет встретиться с Лукашенко! Политический аналитик – о возможном визите лидера США

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы
06 июля 2025 17:07

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы

Юрий Шевцов: Пакистан является традиционным покупателем белорусской сельхозтехники
13 апреля 2025 18:36

Юрий Шевцов: Пакистан является традиционным покупателем белорусской сельхозтехники

Саммит в Казани демонстрирует, что политика изоляции России и Беларуси не сработала – политаналитик
25 октября 2024 13:38

Саммит в Казани демонстрирует, что политика изоляции России и Беларуси не сработала – политаналитик

Шевцов: новая концепция отношений Беларуси и Китая – научно-технологическое сотрудничество
25 августа 2024 17:51

Шевцов: новая концепция отношений Беларуси и Китая – научно-технологическое сотрудничество

Сборная Беларуси по гандболу провела заключительные тренировки перед суперсерией со сборной России
11 марта 2024 17:49

Сборная Беларуси по гандболу провела заключительные тренировки перед суперсерией со сборной России

Белорусские гандболисты обыграли команду России в рамках Суперсерии
06 ноября 2023 14:34

Белорусские гандболисты обыграли команду России в рамках Суперсерии

«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией
06 ноября 2023 14:20

«Работать есть над чем всегда». Главком сборной Беларуси по гандболу о победе подопечных над Россией

Сборная Беларуси по гандболу вновь победила команду России в Суперсерии
03 ноября 2023 17:40

Сборная Беларуси по гандболу вновь победила команду России в Суперсерии

Сборная Беларуси по гандболу победила команду России в первом матче Суперсерии
01 ноября 2023 20:48

Сборная Беларуси по гандболу победила команду России в первом матче Суперсерии