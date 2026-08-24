Арина Соболенко удерживает лидерство в рейтинге WTA более 100 недель

После завершения «тысячника» в Цинциннати международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. У женщин на вершине остается белоруска Арина Соболенко – она удерживает лидерство более 100 недель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отрыв от ближайшей преследовательницы – Елены Рыбакиной из Казахстана – составляет 434 очка. Замыкает тройку сильнейших американка Джессика Пегула. Четвертую позицию сохранила победительница соревнований в Огайо Кори Гауф из США.

Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович прибавила два пункта и теперь занимает 136-е место. Ирины Шиманович – 191-я. Алена Фалей осталась на 222й строке. Дарья Хомутянская – 288-я. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни топа.

Во главе мужского рейтинга с солидным отрывом от ближайших преследователей – итальянец Янник Синнер. На вторую строчку поднялся Александр Зверев из Германии. Дополняет первую тройку испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов – Илья Ивашко. На данный момент земляк является 374-й ракеткой планеты.